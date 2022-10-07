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ЗСУ «демілітаризували» вже майже 62 тис. окупантів, – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ «демілітаризували» вже майже 62 тис. окупантів, – Генштаб
Українські захисники знищили вже 3862 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 350 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 61 680 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 7 жовтня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 61680 (+350) осіб ліквідовано;
  • танків – 2466 (+17) од;
  • бойових броньованих машин – 5093 (+29) од;
  • артилерійських систем – 1455 (+31) од;
  • РСЗВ – 344 (+0) од;
  • засоби ППО – 177 (+0) од;
  • літаків – 266 (+0) од;
  • гелікоптерів – 233 (+1) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1067 (+20);
  • крилаті ракети – 246 (+0);
  • кораблі /катери – 15 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3862 (+8) од;
  • спеціальна техніка – 135 (+1).
Втрати ворога станом на 7 жовтня
Втрати ворога станом на 7 жовтня
Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 226-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Здійснює перегрупування військ на Південнобузькому напрямку.

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Теги: окупанти ЗСУ Україна росія війна

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