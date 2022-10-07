ЗСУ звільнили ще одне село на Луганщині (відео)

Українські захисники зайшли в село Макіївка

Воїни повернули під контроль України село Макіївка на Луганщині. Відповідне відео опублікував 198-ий батальйон територіальної оборони.

«ЗСУ продовжує звільняти нашу рідну Сватівщину. Село Макіївка – це Україна», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 жовтня Гайдай повідомив, що Збройні сили України почали активну деокупацію Луганської області.

До слова, триває 226-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Здійснює перегрупування військ на Південнобузькому напрямку.