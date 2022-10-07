Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ звільнили ще одне село на Луганщині (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ звільнили ще одне село на Луганщині (відео)
Контрнаступ ЗСУ на Луганщині триває
скрін з відео

Українські захисники зайшли в село Макіївка

Воїни повернули під контроль України село Макіївка на Луганщині. Відповідне відео опублікував 198-ий батальйон територіальної оборони.

«ЗСУ продовжує звільняти нашу рідну Сватівщину. Село Макіївка – це Україна», – йдеться в повідомленні.

ЗСУ звільнили ще одне село на Луганщині (відео) фото 1

Нагадаємо, 5 жовтня Гайдай повідомив, що Збройні сили України почали активну деокупацію Луганської області. 

До слова, триває 226-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Здійснює перегрупування військ на Південнобузькому напрямку.

Читайте також: Деокупація Луганщини. Рашисти нищать документи та мінують інфраструктуру
Теги: рашист окупанти Україна росія війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі
У звільненому Святогірську виявлено ще кілька тіл вбитих цивільних
Сьогодні, 09:10
Українська армія активно наступає на півдні і сході України
Коли ЗСУ звільнятимуть Херсон? Хронологія та наслідки контрнаступу на Півдні Тема тижня
Вчора, 17:38
За тиждень ЗСУ звільнили 29 населених пунктів на Херсонщині
За тиждень ЗСУ звільнили 29 населених пунктів на Херсонщині
Вчора, 16:37

Події в Україні

ЗСУ звільнили ще одне село на Луганщині (відео)
ЗСУ звільнили ще одне село на Луганщині (відео)
ДБР виявило під Лиманом штаб окупантів із важливою документацією (фото)
ДБР виявило під Лиманом штаб окупантів із важливою документацією (фото)
Більше 60 мобілізованих новобранців РФ зникли безвісти в Україні, – перехоплення
Більше 60 мобілізованих новобранців РФ зникли безвісти в Україні, – перехоплення
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 7 жовтня
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 7 жовтня
Рашисти вкрали печатку Запорізької АЕС
Рашисти вкрали печатку Запорізької АЕС
Українські воїни збили ще один «Алігатор» росіян
Українські воїни збили ще один «Алігатор» росіян

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
227K
Тимошенко передала «палкий привіт» соратниці Путіна, яка просить переговорів 
169K
Стало відомо, як Путін відсвяткує свій день народження
50K
Тут все не так, як думають у Росії: СБУ перехопила розмову окупантів (аудіо)
37K
У багатьох областях України лунають сирени: карта
35K
ЗСУ загнали окупантів у котел – «Південь»
34K
Неочікувані цифри: скільки українців прагнуть повернутися додому з-за кордону 

Новини

Пропаганда Кремля вигадує ядерний шантаж з боку Заходу – Центр стратегічних комунікацій
Сьогодні, 11:38
Окупанти перегруповують війська на Південнобузькому напрямку – Генштаб
Сьогодні, 07:01
Що робити з Росією в ООН? Порошенко закликав світ вивчити досвід Ліги націй
Вчора, 16:06
Контрнаступ України. ISW прогнозує, де чекати на успіх ЗСУ
Вчора, 07:46
ЗСУ уразили 12 баз і два пункти управління окупантів – Генштаб
Вчора, 07:09
ООН чекає на «зелене світло» для відправлення місії до Оленівки
5 жовтня, 08:04

Прес-релізи

Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
3 жовтня, 12:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту