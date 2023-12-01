Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ситуація складна: Генштаб назвав напрямки, де ідуть найзапекліші бої

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ситуація складна: Генштаб назвав напрямки, де ідуть найзапекліші бої
фото ілюстративне

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною

Триває 646-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 67 бойових зіткнень. Ворог завдав два ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, з початку доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши два керовані ракети Х-59 та 12 БпЛА типу Shahed-136/131.

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану ракету Х-59 та вісім ударних БпЛА. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Волинський та Поліський напрямки

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

Сіверський та Слобожанський напрямки

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Красний Хутір Чернігівської області; Прогрес, Степок Сумської області; Уди, Тернова, Вовчанськ, Варварівка Харківської області.

Куп’янський напрямок

Ворог вів штурмові дії біля Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де Силами оборони відбито дев'ять атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

Лиманський напрямок

Противник вів штурмові дії в районі Серебрянського лісництва Луганської області, де силами оборони відбито сім атак. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

Бахмутський напрямок

Противник вів штурмові дії в районах Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де Силами оборони відбито 18 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема, Оріхово-Василівка, Маркове, Часів Яр, Кліщіївка, Нью-Йорк Донецької області.

Авдіївський напрямок

Ворог вів безуспішні штурмові дії південніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 16 атак. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Бердичі, Степове, Авдіївка, Карлівка, Первомайське Донецької області.

Мар’їнський напрямок

Ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районі Новомихайлівки Донецької області. Обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Гостре, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка.

Шахтарський напрямок

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Новоукраїнка, Урожайне, Макарівка, Рівнопіль Донецької області.

Запорізький напрямок

Противник 10 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Темирівка, Малинівка, Чарівне, Роботине, Степове, Кам’янське Запорізької області.

Херсонський напрямок

Артилерійських обстрілів противника зазнали Іванівка, Новотягинка, Понятівка, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Протягом доби підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також п'ять складів боєприпасів противника.

Теги: окупанти війна ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами президента, Україна не отримала всієї необхідної їй зброї від союзників, а обмежені сили не дозволяють провести швидкий наступ
Зеленський визнав, що літній контрнаступ ЗСУ не приніс бажаних результатів
Сьогодні, 11:43
Кличко обіцяє фінансову підтримку киянам, які будуть мобілізовані до ЗСУ
Кличко обіцяє фінансову підтримку киянам, які будуть мобілізовані до ЗСУ
Сьогодні, 11:23
У суді чоловік вину визнав і щиро розкаявся
Суд помилував ухилянта, який відкупився донатом для ЗСУ
Сьогодні, 15:01

Події в Україні

Ситуація складна: Генштаб назвав напрямки, де ідуть найзапекліші бої
Ситуація складна: Генштаб назвав напрямки, де ідуть найзапекліші бої
Закарпаття посилює перевірку всіх військовозобов’язаних: ОВА назвала мету
Закарпаття посилює перевірку всіх військовозобов’язаних: ОВА назвала мету
У Харкові шахрай за гроші обіцяв дружині «повернути з полону» загиблого бійця
У Харкові шахрай за гроші обіцяв дружині «повернути з полону» загиблого бійця
Міноборони розкрило втрати Росії за місяць
Міноборони розкрило втрати Росії за місяць
Ворог проводить ротацію на Харківщині: названо мету
Ворог проводить ротацію на Харківщині: названо мету
Українська SIM-карта у ворожому «Шахеді»: Повітряні сили прокоментували
Українська SIM-карта у ворожому «Шахеді»: Повітряні сили прокоментували

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Затримано поліцейську з Харківщини, яка здала окупантам колег та учасників АТО
13K
Новий церковний календар на грудень. Коли святкуємо Миколая та Різдво
12K
1 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Окупанти продають квартири в Маріуполі: яка ціна
8845
Стало відомо, хто заборонив Порошенку виїхати за кордон
8763
Пожежа на ринку в Ростові, вибух у Кропивницькому: головне за ніч

Новини

Окупанти атакують на шістьох напрямках: Генштаб повідомив про результати боїв
Сьогодні, 07:47
Пожежа на ринку в Ростові, вибух у Кропивницькому: головне за ніч
Сьогодні, 06:59
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 1 грудня
Сьогодні, 03:42
ЗСУ продовжують відбивати російські атаки на декількох напрямках: аналіз ISW
Сьогодні, 03:31
1 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Офіційний сайт партії львівського мера тепер надає послуги онлайн-казино. Фотофакт
Вчора, 15:34

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua