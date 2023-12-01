Кличко обіцяє фінансову підтримку киянам, які будуть мобілізовані до ЗСУ

Віталій Кличко: «Місто віднайшло кошти для виплат по 30 000 грн кожному новобранцю»

На найближчому засіданні Київрада розгляне питання матеріальної підтримки киян, які будуть мобілізовані до ЗСУ. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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«На найближчому засіданні розгляне питання матеріального заохочення для киян, які будуть мобілізовані до Збройних сил з грудня.

Місто віднайшло кошти для виплат по 30 000 грн кожному новобранцю», – заявив Кличко.

Раніше Кличко заявив, що своїм рішенням про вилучення військового податку з місцевих бюджетів, парламент фактично позбавив місцеву владу можливості допомагати Збройним силам і спрямовувати кошти з бюджетів міст нашим захисникам.

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Раніше повідомлялося, що громада столиці передала на потреби ЗСУ 6,2 млрд грн. Мер зазначив, що на сесії Київради 26 жовтня ще майже 1,5 млрд виділено на потреби захисників. З них 300 мільйонів додано на фінансування програми «Захисник Києва».