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Зеленський визнав, що літній контрнаступ ЗСУ не приніс бажаних результатів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський визнав, що літній контрнаступ ЗСУ не приніс бажаних результатів
За словами президента, Україна не отримала всієї необхідної їй зброї від союзників, а обмежені сили не дозволяють провести швидкий наступ
фото: Генштаб

Володимир Зеленський: «Бракує сил, щоб швидше досягти бажаних результатів. Але це не означає, що ми маємо здатися»

Літній контрнаступ ЗСУ не приніс бажаних результатів, проте українські захисники не відступають. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю AP News. 

«Дивіться, ми не відступаємо, я задоволений. Ми воюємо з другою армією у світі – я задоволений. Ми втрачаємо людей – я не задоволений. Ми не отримали всієї зброї, яку хотіли – я не можу бути задоволений, але й не можу надто сильно скаржитися», – зазначив Зеленський.

Він визнав, що у ході контрнаступу ЗСУ не було досягнуто бажаних результатів. 

«Ми хотіли отримати швидші результати. З цієї точки зору, на жаль, ми не досягли бажаних результатів. І це факт», – наголосив глава держави.

За словами президента, Україна не отримала всієї необхідної їй зброї від союзників, а обмежені сили не дозволяють провести швидкий наступ. 

«Бракує сил, щоб швидше досягти бажаних результатів. Але це не означає, що ми маємо здатися. Ми впевнені у своїх діях. Ми боремося за те, що належить нам», – сказав Зеленський.

Триває 646-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала десять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще один – по зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, шість зенітно-ракетних комплексів, два склади боєприпасів, радіолокаційну станцію та дві станції радіоелектронної боротьби противника.

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Теги: Володимир Зеленський Україна наступ контрнаступ ЗСУ війна президент авіація озброєння

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