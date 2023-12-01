Суд помилував ухилянта, який відкупився донатом для ЗСУ

Військовозобов’язаний перерахував 20 тис. грн на армію, а квитанцію про оплату приніс до суду

На Полтавщині суд призначив три роки тюрми, які замінив на рік іспитового терміну місцевому безробітному, обвинуваченому в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

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За матеріалами справи, наприкінці серпня обвинувачений прийшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби у Збройних силах. У перших числах вересня військовозобов’язаний повинен був з’явитися до пункту збору на відправку до військової частини. Однак у день проходження ВЛК обвинувачений відмовився отримувати повістку на відправку. Фактично його відмова стала підставою для відкриття кримінального провадження.

У суді чоловік вину визнав і щиро розкаявся. Просив суд врахувати його пожертву для ЗСУ на суму 20 тис. грн. Як доказ, приніс до судової зали квитанцію про оплату відповідного внеску.

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Під час ухвалення вироку Феміда врахувала обставини, що пом`якшують покарання обвинуваченого. Зокрема, це щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, надання матеріальної допомоги Збройним силам України.

Також суд заслухав доповідь органу з питань пробації, який вважав: виправлення обвинуваченого можливе без позбавлення волі, він не становить високої небезпеки для суспільства.

Нагадаємо, в Україні триває 646-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», Тячівський районний суд Закарпатської області визнав невинним та виправдав місцевого мешканця, бо військкомат допустив помилку у документі.

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Крім цього, переселенець із Харкова одержав три роки позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Під час воєнного стану чоловік увірив у Бога, але це не вплинуло на суворий вирок суду.

Раніше працівник Хотинської міської ради Чернівецької області отримав три роки позбавлення волі за ухилення від мобілізації. ВЛК виявила у чоловіка відсутність понад 10 зубів, але це, на думку лікаря, не є перепоною для військової служби.