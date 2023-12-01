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Суд помилував ухилянта, який відкупився донатом для ЗСУ

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Суд помилував ухилянта, який відкупився донатом для ЗСУ
У суді чоловік вину визнав і щиро розкаявся
фото: depositphotos.com

Військовозобов’язаний перерахував 20 тис. грн на армію, а квитанцію про оплату приніс до суду

На Полтавщині суд призначив три роки тюрми, які замінив на рік іспитового терміну місцевому безробітному, обвинуваченому в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, наприкінці серпня обвинувачений прийшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби у Збройних силах. У перших числах вересня військовозобов’язаний повинен був з’явитися до пункту збору на відправку до військової частини. Однак у день проходження ВЛК обвинувачений відмовився отримувати повістку на відправку. Фактично його відмова стала підставою для відкриття кримінального провадження.

У суді чоловік вину визнав і щиро розкаявся. Просив суд врахувати його пожертву для ЗСУ на суму 20 тис. грн. Як доказ, приніс до судової зали квитанцію про оплату відповідного внеску.

Під час ухвалення вироку Феміда врахувала обставини, що пом`якшують покарання обвинуваченого. Зокрема, це щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, надання матеріальної допомоги Збройним силам України.

Також суд заслухав доповідь органу з питань пробації, який вважав: виправлення обвинуваченого можливе без позбавлення волі, він не становить високої небезпеки для суспільства.

Нагадаємо, в Україні триває 646-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», Тячівський районний суд Закарпатської області визнав невинним та виправдав місцевого мешканця, бо військкомат допустив помилку у документі.

Крім цього, переселенець із Харкова одержав три роки позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Під час воєнного стану чоловік увірив у Бога, але це не вплинуло на суворий вирок суду.

Раніше працівник Хотинської міської ради Чернівецької області отримав три роки позбавлення волі за ухилення від мобілізації. ВЛК виявила у чоловіка відсутність понад 10 зубів, але це, на думку лікаря, не є перепоною для військової служби.

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Теги: росія війна мобілізація Україна Полтавщина вирок ухилянти

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