Ситуація в регіонах: влучання в житловий будинок у Дніпрі та загиблі на Донеччині

За день від ворожих обстрілів чотири людини загинули

Минулої доби від ворожих обстрілів потерпали дванадцять регіонів України. Про ситуацію в регіонах станом на 9:00 повідомляють обласні державні адміністрації.

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Кіровоградщина

У Кропивницькому районі уламки збитого ворожого шахеда пошкодили приватний будинок та лінію електропередач. Попередньо – без постраждалих.

Черкащина

Уночі під час повітряної тривоги знищено ворожий БпЛА. Минулося без потерпілих і руйнувань.

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Чернігівщина

За добу – шість обстрілів (25 вибухів). Ворог із мінометів обстрілював Корюківський та Новгород-Сіверський райони. Інформація щодо втрат серед місцевого населення, чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Уночі росіяни здійснили чотири обстріли прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 10 вибухів з мінометів та артилерії. Обстрілів зазнали Білопільська та Хотінська громади. Попередньо – без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 138 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська, Свеська громади. У Середино-Будській громаді в результаті мінометного обстрілу пошкоджені два приватні домоволодіння.

Запорізька область

Минулої доби ворог завдав 169 ударів по 22 населених пунктах. Загарбники здійснили п’ять РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Новодарівки та Малих Щербаків, 35 БпЛА-атак по Гуляйполю, Залізничному, Новоандріївці, Малій Токмачці, Новодарівці, Червоному, Левадному, Полтавці й Малим Щербакам, а також гатили з авіації по Оріхову, Новодарівці та П'ятихатках. 126 артобстрілів прийшлися по території Новоданилівки, Гуляйпільського, Новодарівки, Чарівного, Темирівки, Левадного, Полтавки, Роботиного, Малинівки, Кам'янського, П'ятихаток, Лобкового та інших прифронтових міст і сіл. Надійшло шість повідомлень про руйнування житлових будинків. Мирні жителі не постраждали.

Дніпропетровщина

За вчорашній день – 12 артобстрілів, три удари дронами-камікадзе по Нікопольщині. Від ворожого терору потерпали райцентр, Мирівська, Марганецька і Покровська сільська громади. Один загиблий і двоє постраждалих. 16-річна дівчинка та 66-річний чоловік отримали осколкові поранення. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Ще чотирьом людям знадобилася допомога лікарів через сильний стрес. Серед них і п’ятирічний хлопчик. У районі пошкоджені два промислові підприємства, 27 приватних будинків, 13 господарських споруд, одна – згоріла, кілька машин побиті, зачепило сонячні панелі, газогони, лінії електропередач. Фахівці відновлюють електропостачання. Вісім ворожих шахедів вчора ввечері та ближче до ночі було збито над областю. Їх знищили в Дніпровському та Нікопольському районах сили ППО. Утім, сталося і влучання у Дніпрі. Виникло дві пожежі. Вогонь знищив чотири автівки, пошкоджено ще 12. Зачепило будівлю гуртожитку, дві багатоповерхівки, комунальний заклад, адмінбудівлю. ДСНС врятували шістьох людей, з них дві дитини. Двом людям надали медичну допомогу на місці. Вчора пізно ввечері ворог знов атакував з артилерії Нікопольський район. Били по Червоногригорівській громаді. Без наслідків.

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Харківщина

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Червона Зоря Богодухівського району; Козача Лопань, Лук'янці Харківського району; Вовчанськ, Бочкове, Бударки Чугуївського району; Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Вовчанська Чугуївського району; Табаївки, Олександрівки, Петропавлівки, Іванівки, Приколотного та Чугунівки Куп'янського району. Внаслідок удару по м. Вовчанськ Чугуївського району поранень зазнав 56-річний чоловік, госпіталізований, стан середній. Пошкоджено підприємство, електроопори. Також вчора ворог обстріляв м. Куп'янськ. Пошкоджено приватні будинки, дитсадок. Один житловий будинок зруйновано. У результаті ворожого удару КАБом та обстрілу у м. Вовчанськ Чугуївського району відсутнє електропостачання. Пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

Луганщина

Противник відкривав вогонь по Невському та Білогорівці. Авіаційного удару зазнало Серебрянське лісництво, Останніми днями росіяни зосередили атакуючи зусилля на Куп’янському напрямку. За добу противник здійснив 143 обстріли (551 снаряд).

Донеччина

По населених пунктах області росіяни здійснили 19 обстрілів. Вид озброєння – ЗРК «С-300», авіаудари «КАБ-500», РСЗВ «Ураган», «Град», артилерія. Під вогнем рашистів – 11 населених пунктів: Курахове, Авдіївка, Покровськ, Красногорівка, смт Нью-Йорк, смт Північне, с. Рівне, с. Гришино, с. Звірове, с. Новоселівка Перша, смт Желанне. Пошкоджено 48 житлових будинків (з них п’ять – багатоквартирні), ЛЕП, господарча споруда, цивільний автомобіль. На Донеччині за добу: троє загиблих та 10 поранених.

Миколаївщина

Уночі силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено п’ять БпЛА типу Shahed 131/136. Учора ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає. Також учора та сьогодні вночі ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по населеному пункту Куцурубської громади. Без постраждалих. Вчора ввечері на Миколаївщині відбулось влучання в рекреаційній зоні, де на одній із законсервованих баз відпочинку сталося займання. Пожежу оперативно ліквідовано. Минулося без постраждалих.

Одещина

За повідомленням ОК «Південь», над територією області збито два дрони-камікадзе.

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Херсонщина

За добу по області противник здійснив 89 обстрілів (382 снаряд), з них по м. Херсон – п’ять обстрілів (24 снарядів). Рашисти поцілили в райони 23 населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі; територію заводів у Херсоні. У Тягинці під ворожий обстріл потрапив 56-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої важкості. У постраждалого мінно-вибухова травма, закритий перелом руки зі зміщенням, множинні садна. Через російський обстріл постраждали двоє дітей. Дев’ятирічні близнюки разом із батьками їхали в машині між Дар’ївкою та Федорівкою, коли ворог відкрив вогонь. Хлопчиків доставили до лікарні. Їхній стан стабілізували. Медики проводять дообстеження. Також у Херсонському районі травмований 58-річний чоловік. У нього осколкове поранення грудної клітки. Стан – легкий. Також вчора ворог вдарив по селу Іванівка. У цей час на подвір’ї власного дому перебував 53-річний чоловік. Він отримав численні травми. Потерпілого госпіталізували. По області за добу: п’ятеро людей дістали поранення, з них двоє – діти.

Триває 683-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 45 бойових зіткнень.