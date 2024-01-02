Зеленський про ранкову атаку РФ: «Ще жодна держава не відбивала подібних ударів»

Станом на зараз 130 людей поранені і п'ятеро загинули внаслідок сьогоднішніх обстрілів України

Від початку цієї доби РФ запустила по Україні майже сто ракет різних типів, причому траєкторії були прораховані ворогом так, щоб завдати якнайбільше шкоди. Це абсолютно свідомий терор. Про це у своєму вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський.

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Глава держави мав телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, поінформував його про наслідки сьогоднішньої атаки російських терористів.

«Лише за кілька цих останніх днів – від 29 грудня й до сьогодні – Росія застосувала проти України вже майже 300 ракет і понад 200 «шахедів». Ще жодна держава не відбивала подібних ударів, комбінованих: і дрони, і ракети, зокрема аеробалістичні. Тільки за сьогодні збито десять «Кинджалів», – розповів Зеленський.

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Він традиційно подякував нашим воїнам Повітряних сил Збройних Сил України, усім бійцям мобільних вогневих груп, кожному нашому зенітнику й усім тим у світі, хто вже допомагає Україні зі зброєю для захисту неба.

«І нашим захистом неба саме тут, в Україні, ми маємо довести, що демократії здатні захищати життя від будь-яких форм терору. Якщо не зробити цього зараз в Україні, то, на жаль, російський терор буде й надалі розповзатися Європою і світом. Відчуття безкарності у російської верхівки, яке сформувалось за десятиліття їхньої нічим не обмеженої влади, вже призвело до багатьох страждань і смертей. Росія повинна запам’ятати, що таке відповідальність за знищення життя і що таке сила захисту життя», – наголосив президент.

Очільник України також подякував Британії за готовність додавати сили нашій ППО. Із Сунаком вони обговорили роботу над безпековими гарантіями для України та над реалізацією «формули миру».

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«Так само, як наша зброя має бути достатньо далекобійною, так і наша дипломатія, наш захист міжнародного права й справедливості має бути достатньо дієвим. Це означає залучення якнайширшого кола міжнародних суб’єктів до спільної роботи – працюємо над тим, щоб Формула миру об’єднала ще більше держав. А також і над тим, щоб безпекові гарантії для України були максимально ефективними. Коли ми завершимо цю війну, стабільність і безпека повинні стати безальтернативними», – наголосив український лідер.

Зеленський також заявив, що досі тривають рятувальні операції після ударів уранці та вдень. Команди рятувальників працюватимуть цілодобово.

«Усім, хто був поранений, а це 130 людей, надається й буде надаватися необхідна допомога: Харків та область, Київ та область, Запоріжжя, усі міста й райони, які постраждали. Станом на цей час відомо про п’ятьох загиблих від цього масованого удару. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких. Вічна пам’ять усім жертвам російського терору», – сказав президент.

Також сьогодні Зеленський підписав новий указ про відзначення наших воїнів державними нагородами.

«115 воїнів Збройних Сил. 32-га, 54-та, 93-тя, 110-та окремі механізовані бригади, 17-та окрема танкова бригада, 92-га окрема штурмова бригада, 39-та та 299-та бригади тактичної авіації. Дякую вам! Дякую всім, хто є силою України! І, будь ласка, особливо цими днями звертайте увагу на сигнали повітряної тривоги. Нелюди ці хочуть завдати болю Україні. Важливо берегти життя», – закликав він.

Нагадаємо, що сьогодні Україна розірвала домовленість із СНД про співпрацю командувачів прикордонними військами. Це був перший указ, підписаний Зеленським у 2024 році.