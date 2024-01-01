12 ключових підсумків року

Висновки для України, Росії та світу

Сформулював для себе і вас підсумки, які вважаю ключовими для майбутнього.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Світ

№ 1. Кількість точок напруги зросла. Дві зони вже палає: Україна/Росія і Західна Азія. Наш конфлікт наразі на піку. У другого є потенціал масштабування: загроза війни Ізраїлю і США проти Ірану, з залученням Саудівської Аравії – актуальна. Є кілька зон, де запалати може «ось-осб»: Гайана, Сахель, Південно – Китайське море, Тайвань.

№ 2. Потенціал зростання хаосу не вичерпано через вразливість Заходу. Інституції США і Європи проходять найбільше випробування на стійкість з Другої Світової. А американські – через суспільний розкол – цілком можливо, і з часів Громадянської. Це дуже спокушає агресивні диктатури.

Будь ласка, читайте текст після реклами

№ 3. Європа виявляє більшу стійкість до популізму, ніж США. На перемогу правих популістів у Словаччині відповіла Польща, де праві популісти владу втратили. Новий нідерландський уряд буде більш поміркованим ніж очікувалося. У війні України проти агресора Європа, незважаючи на проблеми з відновленням виробництва зброї, демонструє послідовність і позитивну динаміку. Так, Орбан поки блокує програму підтримки, але вона буде реалізована – або через інститути ЄС, або від країн напряму.

Війна

№ 4. Жодна сторона не досягла значних територіальних зсувів стратегічного рівня. Росіяни – під час їх зимового наступу, ЗСУ – влітку-восени. При цьому баланс підтверджених втрат під час українського наступу на Півдні все одно на користь ЗСУ. Це взагалі доволі унікальне досягнення.

№ 5. Україна розширила можливості вести війну = почала системно атакувати територію РФ + наростила виробництво дронів, озброєння та боєприпасів у рази. Хоча ще є над чим працювати.

№ 6. Україна подолала домінування РФ на Чорному морі. В Крим ЗСУ ще не увійшла, але російський флот його майже залишив. Це дозволило розблокувати українські порти. Що для держави без власного флоту – круто.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Україна

№ 7. Економіка відстрибула від дна. Три останні квартали відновлюється (це не зростання і тим більше не розвиток, це саме віднвлення) на 8+%, за підсумками року зросте на 5% (база порівняння 1 кв 2022 висока).

№ 8. Старт перемовин про вступ до ЄС. Можливо, це найбільш важлива подія з зовнішньополітичних, бо сам процес перемовин дозволяє створити додатковий тиск на політиків в питання реформування країни + відкриває для нас фінансові інструменти ЄС.

№ 9. Накопичена втома і природне згасання «єднання навколо прапору» призвело до пригадування, що суспільство має багато економічних, соціальних, політичних, культурних точок розколу. Майже усі політики і наближені не втримались від гри на розбіжностях. Як підсумок: за рік у нас не було жодної великої невдачі (крім невиправданих сподівань), але ми дали можливість РФ дискредитувати державу в очах українців за допомоги українців. Це шкідливо. Треба згадати, що можливість шпиняти один одного прямо залежить від збереження країни.

Росія

№10. Економіка виявилася стійкою, але не «безсмертною». Через професіоналізм економічної команди і неефективні санкції проти енергетики. Росії вистачило грошей на виплати бюджетникам, оплату війни і оборонні замовлення. Та вже під кінець року ситуація почала погіршуватися і інструментами балансування залишилися енергоресурси (де наші партнери нарешті почали «підкручувати» санкції), девальвація і інфляція.

№ 11. Втома від війни наздоганяє. Кількість людей, що підтримує перемовини вже перевищує кількість «войовничих» (48% проти 39). Сюди ж додається і зростаюче насилля від тих, хто «повернувся з СВО», яке теж лякає суспільство.

Будь ласка, читайте текст після реклами

№ 12. Бунт Пригожина викрив, що державна система дуже вразлива, а готовність росіян ставати на захист режиму Путіна майже нульова. Російські еліти і суспільство накопичило величезну кількість суперечностей, які будуть тільки загострюватися з кожним місяцем війни. А рівень радикалізації прихильників і противників війни буде зростати. В тому числі серед її учасників.

Дякую за увагу.