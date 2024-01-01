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Посол Японії у вишиванці привітав українців з Новим Роком (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Посол Японії у вишиванці привітав українців з Новим Роком (відео)
Посол Японії Кунінорі Мацуда запевнив у підтримці України
фото: скрін із відео з соцмереж

Кунінорі Мацуда побажав українцям згуртованості та стійкості, а також перемоги та настання справедливого та довготривалого миру

Посол Японії Кунінорі Мацуда у новорічному привітанні запевнив українців, що підтримка України Країною сходу сонця у новому році буде непохитною. Про це дипломат, одягнений у вишиванку, сказав у зверненні, записаному українською мовою.

«Завершується ще один непростий рік. Україна продовжила свою героїчну боротьбу за свободу, а Японія підвищила рівень своєї підтримки України… Наша підтримка буде непохитною і в наступному році», – зазначив посол.

Кунінорі Мацуда побажав українцям згуртованості та стійкості, а також перемоги та настання справедливого та довготривалого миру.

Зауважимо, Японія є третім найбільшим донором фінансової допомоги Україні. У 2023 році до державного бюджету України було спрямовано $3,7 млрд пільгового фінансування та грантів.

Нагадаємо, Зеленський і Залужний із дружинами привітали українців зі святом (фото). Президент позував у робочому кабінеті, а очільник ЗСУ – на тлі новорічної ялинки.

Зауважимо, голова СБУ в новорічному привітанні розкрив секрет дрона, що вразив Кримський міст. Малюк назвав 2023 рік ще однією героїчною сторінкою українського народу у боротьбі проти ворога. Генерал Малюк підкреслив, що Служба безпеки надихається славетною історією і водночас постійно шукає нові технологічні рішення, щоб влаштувати окупантам якомога більше сюрпризів, і запевнив, що цього року спецслужбі вдалося виконати чимало задуманих спецоперацій на суші й на морі.

Крім того, військові привітали українців із прийдешнім Новим роком (відео)

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Теги: Японія посол Україна

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