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Скандал із перепусткою у подарунок: працівниця Львівської облради отримала покарання

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Скандал із перепусткою у подарунок: працівниця Львівської облради отримала покарання
Василина Софранюк радіє від отриманого подарунка-перепустки від патрульного Романа Пилипенка
фото: скрін із відео з соцмереж

Софранюк і надалі працює на державній посаді

Головну спеціалістку відділу гуманітарної політики Львівської облради Василину Софранюк покарали доганою після скандалу із перепусткою, подарованою їй тепер вже колишнім головним патрульним Львівщини Романом Пилипенком. Про це повідомила голова ЛОР Ірина Гримак під час засідання сесії у четвер, 30 березня, передає Zaxid.net.

Депутати поцікавилися долею Василини Софранюк, яка опинилися в центрі публічного скандалу через подаровану їй перепустку на проїзд автомобілем пішохідною площею Ринок.

У відповідь голова ЛОР Ірина Гримак розповіла, що до Василини Софранюк було застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді догани. Таким чином працівницю облради покарали за порушення морально-етичних норм. Ця догана та загалом ефективність роботи Василини Софранюк будуть враховані під час переатестації працівників ради.

30-річна Василина Софранюк працює у Львівській облраді головною спеціалісткою відділу гуманітарної політики та міжнародного співробітництва, також є помічницею депутата від «Європейської солідарності» Андрія Думи.

У січні тепер вже колишній начальник патрульної поліції Львівщини Роман Пилипенко подарував їй червону перепустку для проїзду пішохідною площею Ринок у Львові. Та відразу ж вирішила похвалилася отриманим подарунком в Instagram. Відео миттєво поширилося мережею та викликало обурення читачів.

Після резонансу Роман Пилипенко позбувся посади начальника патрульної поліції Львівщини, його перевели працювати заступником начальника патрульної поліції Івано-Франківської області. У Львівській міськраді заявили, що перепустка для Софронюк є недійсною, оскільки вона виявилась старого зразка: мер Львова висміяв скандальний подарунок головного патрульного міста.

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Теги: Львів

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