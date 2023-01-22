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Скандал із подарунком коханій: очільник патрульних Львівщини відсторонений від посади (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Скандал із подарунком коханій: очільник патрульних Львівщини відсторонений від посади (відео)
Поліцейський вручив подарунок у своєму службовому кабінеті
скрін із відео

Роман Пилипенко презентував своїй дівчині перепустку на пересування Площею Ринок у Львові

Головного патрульного Львівської області Романа Пилипенка відсторонили від посади за те, що він подарував своїй дівчині перепустку на проїзд Площею Ринок у Львові. Про це повідомили на офіційній сторінці Патрульної поліції України.

Відео моменту вручення подарунка поширила в мережі сама ж дівчина: вона радісно закричала, відкривши пакунок, і потім поцілувала коханого в його службовому кабінеті.

А я казала, що люблю ви***уватись! Перепустка через Площу Ринок на мій Мерседес! Це найкращий подарунок!

У Департаменті Патрульної поліції відреагували на відео та відсторонили Пилипенка від займаної посади.

Сьогодні мережею було поширене відео, на якому зображено начальника управління патрульної поліції у Львівській області, який, попередньо, презентував своїй дівчині перепустку на проїзд Площею Ринок у місті Львові.

За вказаними обставинами, керівництвом Департаменту патрульної поліції прийнято рішення про відсторонення начальника управління патрульної поліції у Львівській області від виконання службових обов’язків. Призначено службове розслідування.

Додамо, що Роман Пилипенко очолює патрульну поліцію Львівщини з червня 2017 року. А його обраниця Василина Софранюк (Федюк) працює у Львівській облраді головною спеціалісткою відділу гуманітарної політики та міжнародного співробітництва, також є помічницею депутата від «Європейської солідарності» Андрія Думи. 

Зауважимо, за видачу перепусток для проїзду транспорту Площею Ринок відповідає департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради. Керівником департаменту є Олег Забарило.

Наскрізний проїзд Площею Ринок заборонений і туди заїжджають лише жителі, які живуть в межах історичної площі за спеціальними перепустками. Також на Площу мають право заїжджати машини, які завантажують та розвантажують товар і продукти, проте за правилами і в певні години.

Раніше повідомлялося, що кабмін звільнив заступника міністра, якого затримали під час отримання $400 тис. хабаря.

До слова, заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського викрили на хабарі у великому розмірі. Національне антикорупційне бюро розкрило подробиці афери.

Теги: Львівщина подарунок

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