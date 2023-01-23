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Мер Львова висміяв скандальний подарунок головного патрульного міста

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Мер Львова висміяв скандальний подарунок головного патрульного міста
Садовий повідомив, що перепустка, яку патрульний подарував своїй дівчині, вже застаріла
фотоз відкритих джерел

Садовий: « Ми постійно міняємо кольори, щоб не було підробок. Жартівник, прикольно»

Мер Львова Андрій Садовий прокоментував скандал із зухвалим подарунком головного патрульного Львівщини Романа Пилипенка для своєї коханої. Раніше дівчина похвалилася, що отримала перепустку для проїзду Площею Ринок.

Як повідомив Садовий, ця перепустка вже застаріла. Ймовірно, поліціянти пропустили б її там, де іншим їздити заборонено, але є нюанси.

«Така форма перепустки була два роки тому. Сьогодні зовсім інші перепустки. Знаю, що поліція все це розслідує. Може поліція десь і пропускала би, але це форма дворічної давнини. Ми постійно міняємо кольори, щоб не було підробок. Жартівник, прикольно», – сказав Садовий у коментарі ТСН.

Нагадаємо, перепусткою на проїзд пішохідною площею Ринок у Львові, дівчина зухвало похвалилася в мережі. Вона заявила, що тепер «можна ви*обуватися на своєму мерсі». 

Обставини, за яких Роман Пилипенко мав право оформити  на свою дівчину червону перепустку невідомі. Право проїзду пішохідною зоною у Львові мають лише мешканці, зареєстровані на площі Ринок (зелені перепустки), а також підприємці – власники транспортних засобів, яким надається право в’їзду на платній основі для розвантаження товарів, продуктів, вивезення будівельного сміття тощо (мають жовті перепустки).

Також відомо, що головного патрульного Львівської області Романа Пилипенка відсторонили від посади за те, що він подарував своїй дівчині перепустку на проїзд Площею Ринок у Львові.

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Теги: Андрій Садовий Львів ринок сміття скандал поліція роман подарунок

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