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Стали відомі подробиці про скандального ексочільника поліції Львівщини та його дівчину

Ірина Глотова
glavcom.ua
Стали відомі подробиці про скандального ексочільника поліції Львівщини та його дівчину
Стали відомі подробиці про дівчину скандального екс-очільника поліції Львівщини
Фото: vasylyna_fediuk в Instagram

Дівчина  Романа Пилипенка Василина Софранюк з 2022 року є власницею Mercedes-Benz CLA 250 

Історія із колишнім начальником управління патрульної поліції у Львівській області Роман Пилипенком, який нещодавно потрапив у гучний скандал подарувавши своїй дівчині Василині Софранюк перепустку на проїзд пішохідною площею Ринок у Львові набуває нових подробиць.  

У мережі з’явилося відео, як дуже схожий на Пилипенка чоловік миє автівку, яка належить  Василині Софранюк прямо на території управління патрульної поліції.

«На цьому відео, яке зняте кимсь із працівників УПП, видно як людина зовні дуже схожа на начальника УПП Романа Пилипенка миє на службовій мийці на території УПП автомобіль, як дві краплі води схожий на попередній автомобіль його дівчини Василини, той що був до Мерса) Це дуже благородно помити автомобіль коханої. Але ж не на мийці, на якій мають митися службові авто поліції. І не казенними засобами», – написала журналістка Віка Балицька у себе в Facebook.

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Журналістам Varta1 також стало відомо, чимало відомо і про саму пасію Пилипенка. Вона, нібито, працює помічницею депутата Львівської обласної ради від фракції «Європейська солідарність» Андрія Думи. Також Василина Софранюк обіймає посаду головного спеціаліста відділу гуманітарної політики та міжнародного співробітництва в апараті Львівської обласної ради.

Василина Софранюк з липня 2022 року є власницею Mercedes-Benz CLA 250 (2015 року випуску) з «дзеркальними» номерами ВС1001НХ. Середня ринкова вартість такого автомобіля – 20 тис. доларів.

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Нагадаємо, перепусткою на проїзд пішохідною площею Ринок у Львові, дівчина зухвало похвалилася в Мережі. Вона заявила, що тепер «можна ви*обуватися на своєму мерсі». 

Обставини, за яких Роман Пилипенко мав право оформити  на свою дівчину червону перепустку невідомі. Право проїзду пішохідною зоною у Львові мають лише мешканці, зареєстровані на площі Ринок (зелені перепустки), а також підприємці – власники транспортних засобів, яким надається право в’їзду на платній основі для розвантаження товарів, продуктів, вивезення будівельного сміття тощо (мають жовті перепустки).

Нещодавно іще один інспектор патрульної поліції Львівщини попався на хабарі у $3,5 тисяч. Він обіцяв за гроші «влаштувати» уникнення від мобілізації чоловіку призовного віку.

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Теги: Національна поліція України роман Mercedes інспектор чоловік скандал ринок гроші Європейська солідарність відео

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