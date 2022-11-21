Кулеба закликав Німеччину визнати Голодомор геноцидом українців

Кулеба пояснив, що Сталін штучно використовував неврожай голоду, аби перетворити його у зброю для масового вбивства українців

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до Німеччини з закликом визнати Голодомор геноцидом українців. Про це повідомляє Welt.

Як відзначив Кулеба, сьогодні найкращий час для визнання Голодомору геноцидом українців, оскільки в нашій країні знову сталося лихо через чергового російського диктатора, який намагається знищити народ. Світ припинив закривати очі, а Україна бореться з ворогом.

Міністр подякував Німеччині за підтримку з початку повномасштабного вторгнення Росії, ухвалення низки революційних рішень, поставку озброєння та розрив зв'язків з Кремлем.

За словами Кулеби, сьогодні світ спостерігає за цинічністю, брехливістю й пропагандою Кремля, у зв'язку з чим немає сенсу відкидати неправду щодо «звичайного голоду». Визнання Німеччиною геноциду українців допоможе їй кристалізувати політику та ЄС щодо сьогоднішньої загарбницької війни ворога.

Сьогодні Україна інколи чує заклики до діалогу, однак переговори не працюють, коли на іншому боці столу - тиранія, яка вчиняє геноцид та прагне вбивати.

«Його можна зупинити лише силою. Силою зброї, але також силою справедливості та правди. Лише зупинивши, обеззброївши та прогнавши агресора, можна сідати з ним за стіл переговорів», - написав міністр.

Кулеба пояснив, що Сталін штучно використовував неврожай голоду, аби перетворити його у зброю для масового вбивства українців. На початку 1930-х років у світі не було сили, яка б бажала зупинити тирана. Сьогодні важливо сказати правду й називати речі своїми іменами, аби врятувати пам'ять про жертв трагедії.

«Саме тому ми закликаємо Бундестаг визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу вже зараз, у листопаді. Важливо не шукати розмиті формулювання. Це був геноцид і саме так його слід назвати - з поваги до пам’яті жертв та історичної справедливості», - йдеться у статті.

Кулеба додав, що втрачаючи власну свободу й державу, люди стають беззахисними проти геноциду. Це одна з причин, чому сьогодні українці відчайдушно борються з Росією за своє право на існування.

Нагадаємо, раніше Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Сунаком можливість визнання Британією Голодомору геноцидом українців.