Зеленський і Сунак вшанували пам’ять українських захисників і жертв Голодомору (відео)

Зеленський обговорив із Сунаком можливість визнання Британією Голодомору геноцидом українців

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак вшанували пам’ять загиблих за Україну на Михайлівській площі у Києві. Також Сунак встановив лампаду до пам'ятного знака жертвам Голодомору 1932-1933 років, повідомляє пресслужба Офісу президента.

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Лідери поклали квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну, що біля Михайлівського Златоверхого монастиря, і вшанували пам’ять українських воїнів хвилиною мовчання.

Після того Володимир Зеленський і Ріші Сунак оглянули виставку знищеної військової техніки російських окупантів, яку розгорнуто на Михайлівській площі.

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Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Сунаком можливість визнання Британією Голодомору геноцидом українців.

Зеленський підкреслив, що це є важливим саме зараз, у той час, коли Кремль знову здійснює акти геноциду проти українців.

«Пан прем'єр-міністр відвідує Україну саме в той час, коли ми починаємо вшанування жертв Голодомору 1932-1933 років. Обговорили з паном прем'єром можливі шляхи визнання Британією Голодомору як геноциду українського народу. Але цю тему треба проробити детально, і ми віримо, що справедливість буде забезпечено» , – сказав Зеленський.

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Як повідомлялося, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак сьогодні, 19 листопада, приїхав до України. Політик провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, Сунак анонсував новий пакет військової допомоги Україні.