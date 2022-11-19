Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський і Сунак вшанували пам’ять українських захисників і жертв Голодомору (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський і Сунак вшанували пам’ять українських захисників і жертв Голодомору (відео)
фото: Офіс президента

Зеленський обговорив із Сунаком можливість визнання Британією Голодомору геноцидом українців

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак вшанували пам’ять загиблих за Україну на Михайлівській площі у Києві. Також Сунак встановив лампаду до пам'ятного знака жертвам Голодомору 1932-1933 років, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Лідери поклали квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну, що біля Михайлівського Златоверхого монастиря, і вшанували пам’ять українських воїнів хвилиною мовчання.

Після того Володимир Зеленський і Ріші Сунак оглянули виставку знищеної військової техніки російських окупантів, яку розгорнуто на Михайлівській площі.

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Сунаком можливість визнання Британією Голодомору геноцидом українців.

Зеленський підкреслив, що це є важливим саме зараз, у той час, коли Кремль знову здійснює акти геноциду проти українців.

«Пан прем'єр-міністр відвідує Україну саме в той час, коли ми починаємо вшанування жертв Голодомору 1932-1933 років. Обговорили з паном прем'єром можливі шляхи визнання Британією Голодомору як геноциду українського народу. Але цю тему треба проробити детально, і ми віримо, що справедливість буде забезпечено» , – сказав Зеленський.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак сьогодні, 19 листопада, приїхав до України. Політик провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, Сунак анонсував новий пакет військової допомоги Україні.

Теги: Велика Британія Ріші Сунак Голодомор 1932-1933 років Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава держави подякував прем’єр-міністру Великої Британії за принципову підтримку України
Зустріч Зеленського із Сунаком: перші деталі (фото)
Сьогодні, 16:57
Сунак назвав Росію країною-вигнанцем
Саміт G20: Сунак закликав до економічної ізоляції РФ
14 листопада, 15:12
У Варшаві запрацювала виставка про Голодомор в Україні
У Польщі відкрилася виставка про Голодомор в Україні (фото)
5 листопада, 11:35

Політика

Дипломат: Жодна риторика на Кремль не подіє. Тільки фізичний вплив
Дипломат: Жодна риторика на Кремль не подіє. Тільки фізичний вплив
Зеленський і Сунак вшанували пам’ять українських захисників і жертв Голодомору (відео)
Зеленський і Сунак вшанували пам’ять українських захисників і жертв Голодомору (відео)
Зустріч Зеленського із Сунаком: перші деталі (фото)
Зустріч Зеленського із Сунаком: перші деталі (фото)
Сунак анонсував новий пакет військової допомоги Україні
Сунак анонсував новий пакет військової допомоги Україні
Після скандалу депутат ОПЗЖ відмовився від посади в Херсонській ОВА
Після скандалу депутат ОПЗЖ відмовився від посади в Херсонській ОВА
В Україну приїхав прем'єр-міністр Британії
В Україну приїхав прем'єр-міністр Британії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
409K
Білий дім назвав «найкращий варіант» завершення війни в Україні
112K
Шольц різко звернувся до Путіна щодо війни в Україні
78K
Український дипломат припустив, чи можуть Китай та США домовитися за спиною Путіна
67K
Відключення світла: які обмеження діятимуть у суботу
64K
Прем’єр-міністр Польщі розповів, що може втягнути його країну у війну з РФ
60K
Посол України в Індонезії про виступ Лаврова: Нормальна людина не зможе це слухати без стакана горілки

Новини

Понад пів тисячі поранених і вбитих: в окупантів серйозні втрати на двох напрямках
Сьогодні, 07:06
Окупанти ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:00
Прем'єр Британії пояснив, чому Росію не вдасться вигнати з G20
17 листопада, 20:08
ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
17 листопада, 07:03
Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
15 листопада, 07:05
Скандал через акредитацію журналістів. «Євросолідарність» звернулась до влади
14 листопада, 15:55

Прес-релізи

За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
18 листопада, 20:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту