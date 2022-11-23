Папа Римський вшанував жертв Голодомору та виступив з різкою заявою про війну
Понтифік закликав молитися за жертв Голодомору та українців, які сьогодні потерпають від російської агресії
Папа Римський Франциск виступив із рішучим засудженням війни Росії проти України, пов'язавши її з Голодомором Йосипа Сталіна, який понтифік назвав геноцидом. Слова Папи у середу наводить Vatican News.
«Пам’ятаймо про багатостраждальну Україну. Цієї суботи припадає річниця жахливого Голодомору-геноциду, масового вбивства голодом у 1932-1933 роках, штучно спровокованого Сталіном. Молімося за жертв цього геноциду, і молімося за численних українців, дітей і жінок, похилих віком, малят, які сьогодні зазнають мучеництва агресії», – сказав Папа Франциск наприкінці загальної аудієнції в середу.
Ця заява ознаменувала різку активізацію висловлювань Папи на тему російського вторгнення. Франциск дотепер намагався уникати прямих звинувачень Росії чи президента Володимира Путіна і висловлював припущення, що агресія була спровокована Заходом.
Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск заявив, що не вірить у жорстокість росіян, а натомість вважає їх «великим народом» і захоплюється «російським гуманізмом».
Також нещодавно Папа Римський Франциск відзначився черговою неоднозначною заявою про розв'язану Росією війну в Україні. Він назвав повномасштабне вторгнення Росії «третьою світовою» і знову заявив, що дії РФ спровокувало НАТО.
До слова, як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон раніше звернувся до Папи Римського Франциска з проханням поговорити з лідерами США Джо Байденом та РФ Володимиром Путіним, щоб наблизити встановлення миру в Україні.
До слова, нещодавно глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав подарував Папі Римському Франциску символічний подарунок – фрагмент російської міни, яка у березні знищила фасад храму УГКЦ у місті Ірпінь на Київщині.
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