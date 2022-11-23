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Папа Римський вшанував жертв Голодомору та виступив з різкою заявою про війну

Надія Клочко
glavcom.ua
Папа Римський вшанував жертв Голодомору та виступив з різкою заявою про війну
Папа Римський пов’язав війну, яку Росія веде проти України, з Голодомором
фото з відкритих джерел

Понтифік закликав молитися за жертв Голодомору та українців, які сьогодні потерпають від російської агресії

Папа Римський Франциск виступив із рішучим засудженням війни Росії проти України, пов'язавши її з Голодомором Йосипа Сталіна, який понтифік назвав геноцидом. Слова Папи у середу наводить Vatican News.

«Пам’ятаймо про багатостраждальну Україну. Цієї суботи припадає річниця жахливого Голодомору-геноциду, масового вбивства голодом у 1932-1933 роках, штучно спровокованого Сталіном. Молімося за жертв цього геноциду, і молімося за численних українців, дітей і жінок, похилих віком, малят, які сьогодні зазнають мучеництва агресії», – сказав Папа Франциск наприкінці загальної аудієнції в середу.

Ця заява ознаменувала різку активізацію висловлювань Папи на тему російського вторгнення. Франциск дотепер намагався уникати прямих звинувачень Росії чи президента Володимира Путіна і висловлював припущення, що агресія була спровокована Заходом.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск заявив, що не вірить у жорстокість росіян, а натомість вважає їх «великим народом» і захоплюється «російським гуманізмом».

Також нещодавно Папа Римський Франциск відзначився черговою неоднозначною заявою про розв'язану Росією війну в Україні. Він назвав повномасштабне вторгнення Росії «третьою світовою» і знову заявив, що дії РФ спровокувало НАТО. 

До слова, як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон раніше звернувся до Папи Римського Франциска з проханням поговорити з лідерами США Джо Байденом та РФ Володимиром Путіним, щоб наблизити встановлення миру в Україні.

До слова, нещодавно глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав подарував Папі Римському Франциску символічний подарунок – фрагмент російської міни, яка у березні знищила фасад храму УГКЦ у місті Ірпінь на Київщині.

Читайте також: Геноцид українців. Чому у росіян цього разу не вийде
Теги: Папа Римський війна Голодомор 1932-1933 років

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