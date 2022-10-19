Скільки жінок служать у ЗСУ: оприлюднено цікаву статистику

У Збройних силах України понад 40 тис. жінок перебувають на військових посадах

У Збройних Силах України служать понад 40 тис. жінок, які перебувають на військових посадах. З них понад п'ять тисяч жінок воюють на передовій. Про це розповів командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв в ефірі телемарафону.

«У Збройних Силах України зараз проходять службу понад 40 тисяч жінок, які перебувають на військових посадах. Вісім тисяч із них – на офіцерських посадах», – сказав він.

За словами Наєва, понад п'ять тисяч жінок перебувають у районах, де ведуться активні бойові дії. Серед них є командири батарей, взводів, машин та командири відділень безпілотної авіації, а також снайпери.

Тобто, підсумував Наєв, коло військових професій, якими опанували наші жінки, не поступається чоловікам.

«Тому можна ствердно сказати, що жінки та чоловіки разом несуть важку ношу військової служби та виконують завдання щодо відбиття збройної агресії», – підкреслив командувач.

Він також висловив свою повагу до всіх жінок, які прийшли служити у війська.

Нагадаємо, триває 238 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.