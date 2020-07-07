Сьогодні майже на всій території України очікують дощі з грозами



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У Києві сьогодні вдень короткочасний дощ та гроза, температура 27-29°

Попри дощову погоду повітря місцями прогріється до 39°

У вівторок, 7 липня, в більшості областей України очікуються дощі з грозами. Температура повітря вдень становитиме 24-29° тепла, місцями 34-39°.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«7 липня мінлива хмарність. У західних областях дощі, грози, пориви вітру 15-20 м/с, вночі та вранці значні дощі; температура вночі 14-19°, вдень 16-21°. У північних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській областях вночі без опадів, вдень грозові дощі, під час гроз в окремих районах сильні зливи, град, шквали 17-22 м/с; температура вночі 16-21°, вдень 24-29°, місцями до 33°», – зазначається у повідомленні.

На решті території без опадів; температура вночі 20-25°, вдень 34-39°.

У Києві сьогодні мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі у столиці близько 20°, вдень 27-29°.

До слова, у ДСНС радять туристам 7 липня утриматися від походів в Карпатах.

Нагадаємо, в Україні на 7 липня оголошено штормове попередження. Раніше повідомлялося, що в Україні після Івана Купала спека різко піде на спад.