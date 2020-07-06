У ДСНС радять туристам 7 липня утриматися від походів в Карпатах



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В Карпатах очікується погіршення погодних умов

У Карпатському регіоні завтра очікується значний дощ, гроза, град, при грозі шквалисте посилення вітру 15-20 м/с.

Управління ДСНС в Івано-Франківській області радить любителям гірського відпочинку 7 липня утриматися від туристичних походів у Карпати.

Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

За прогнозами Гідрометеоцентру, протягом доби 7 липня по Івано-Франківській області очікується значний дощ, гроза, град, при грозі шквалисте посилення вітру 15-20 м/с.

«Управління ДСНС в Івано-Франківській області нагадує, що у період погіршення погодних умов, любителям гірського відпочинку потрібно утриматися від туристичних походів у Карпати, адже за таких умов навіть досвідченим туристам дуже легко збитися з наміченого маршруту», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні на 7 липня оголошено штормове попередження. Майже на всій території країни пройдуть сильні дощі з грозами.

Раніше повідомлялося, що в Україні після Івана Купала спека різко піде на спад.