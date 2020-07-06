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    Події в Україні

    У ДСНС радять туристам 7 липня утриматися від походів в Карпатах

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    В Карпатах очікується погіршення погодних умов - У ДСНС радять туристам 7 липня утриматися від походів в Карпатах
    В Карпатах очікується погіршення погодних умов

    У Карпатському регіоні завтра очікується значний дощ, гроза, град, при грозі шквалисте посилення вітру 15-20 м/с.

    Управління ДСНС в Івано-Франківській області радить любителям гірського відпочинку 7 липня утриматися від туристичних походів у Карпати.

    Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

    За прогнозами Гідрометеоцентру, протягом доби 7 липня по Івано-Франківській області очікується значний дощ, гроза, град, при грозі шквалисте посилення вітру 15-20 м/с.

    «Управління ДСНС в Івано-Франківській області  нагадує, що у період погіршення погодних умов, любителям гірського відпочинку  потрібно утриматися від туристичних походів у Карпати, адже за таких умов навіть досвідченим туристам дуже легко збитися з наміченого маршруту», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо,  в Україні на 7 липня оголошено штормове попередження. Майже на всій території країни пройдуть сильні дощі з грозами.

    Раніше повідомлялося, що в Україні після Івана Купала спека різко піде на спад.

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