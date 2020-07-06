  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Град та шквали: в Україні на 7 липня оголошено штормове попередження

    • Розсилка
    У Києві 7 липня очікуються вдень грозові дощі, поривчастий вітер і температура повітря +29 градусів - Град та шквали: в Україні на 7 липня оголошено штормове попередження
    У Києві 7 липня очікуються вдень грозові дощі, поривчастий вітер і температура повітря +29 градусів

    Синоптики прогнозують сильний вітер і дощі з грозами у північних, центральних та західних областях

    В Україні 7 липня град, шквали та грози. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Рятувальники оголосили штормове попередження.

    Синоптики прогнозують сильний вітер і дощі з грозами у північних, центральних та західних областях. На заході пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. 

    «Вдень у північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях грози. Під час грози в окремих районах очікуються сильні зливи, град і шквали 17-22 м/с», - йдеться в повідомленні.

    У Києві 7 липня очікуються вдень грозові дощі, поривчастий вітер. Температура повітря вночі становитиме 18-20, а вдень підніматиметься до 27-29 градусів з позначкою плюс.

    У Київській області в цей день прогнозують сильні зливи, град та шквали, швидкість вітру сягатиме 17-22 м/с.

    Нагадаємо, синоптики повідомили, що у вівторок, 7 липня майже на всій території країни пройдуть сильні дощі з грозами.

    Раніше повідомлялося, що в Україні після Івана Купала спека різко піде на спад.

    прогноз погоди спека рятувальники повітря вітер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ