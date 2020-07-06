Град та шквали: в Україні на 7 липня оголошено штормове попередження



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У Києві 7 липня очікуються вдень грозові дощі, поривчастий вітер і температура повітря +29 градусів

Синоптики прогнозують сильний вітер і дощі з грозами у північних, центральних та західних областях

В Україні 7 липня град, шквали та грози. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Рятувальники оголосили штормове попередження.

Синоптики прогнозують сильний вітер і дощі з грозами у північних, центральних та західних областях. На заході пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

«Вдень у північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях грози. Під час грози в окремих районах очікуються сильні зливи, град і шквали 17-22 м/с», - йдеться в повідомленні.

У Києві 7 липня очікуються вдень грозові дощі, поривчастий вітер. Температура повітря вночі становитиме 18-20, а вдень підніматиметься до 27-29 градусів з позначкою плюс.

У Київській області в цей день прогнозують сильні зливи, град та шквали, швидкість вітру сягатиме 17-22 м/с.

Нагадаємо, синоптики повідомили, що у вівторок, 7 липня майже на всій території країни пройдуть сильні дощі з грозами.

Раніше повідомлялося, що в Україні після Івана Купала спека різко піде на спад.