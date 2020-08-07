Кличко: Ще в 186 мешканців Києва виявили коронавірус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Києві сьогодні зафіксували 186 нових випадків захворюваності на коронавірус - Кличко

На сьогодні столиці зафіксовано 9178 хворих на Covid-19

Захворювання на коронавірус виявили ще в 186 мешканців Києва. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції, передає пресслужба мерії.

«Цього тижня кількість хворих на коронавірус в Києві зростає щодня. 186 виявлених випадків - тільки за минулу добу. 11 з них – у дітей. На сьогодні в столиці вже 9178 підтверджених випадків захворювання на COVID-19», - повідомив Кличко.

Серед тих, хто захворіли: 94 жінки віком від 19 до 84 років. Та 7 дівчаток – від 2 до 16 років. А також 81 чоловік віком від 19 до 70 рокiв. І четверо хлопчиків від одного року до 13.

До лікарень столиці госпіталізували 20 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу одужали 26 людей. Усього коронавірус подолали 3163 мешканці Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 47. У Деснянському – 30. Та в Святошинському районі – 20 випадків.

"Я звертаюся до всіх: не ігноруйте загрозу. Йдеться про ваше здоров’я і ваше життя! Ситуація з розповсюдженням вірусу погіршується. І це – не страшилки. Деякі країни вже оголосили про другу хвилю хвороби, - сказав мер столиці. - Якщо у нас буде різкий сплеск захворювання, то не буде іншого виходу, як повернутися до суворих обмежень. - Щоб не допустити колапсу медицини і високої смертності серед хворих. Пам’ятайте про це! І захисну маску носять не в кишені, а на обличчі! Одягайте маску в публічних місцях, у транспорті. Тримайте також соціальну дистанцію. Не забувайте часто мити руки та користуватися антисептиком. Бережіть себе!", - наголосив Віталій Кличко.

Мер Киева Віталій Кличко озвучив цифри захворюваності на коронавірус у столиці

Нагадаємо, в Україні збільшилася кількість складних випадків Covid-19. Про це сьогодні повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу. «Спілкуючись з лікарями, які рятують людей від Covid-19, я чую, що у нас дуже багато стало складних випадків, почав змінюватися перебіг хвороби. Вона дуже важко переноситься», — зазначив він.