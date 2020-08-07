Епідемія в Україні: в яких областях зафіксовано спалах коронавірусу
Столиця обійшла всі регіони за кількість нових випадків Covid-19
Найбільшу кількість підтверджених випадків Covid-19 минулої доби зареєстрували у місті Києві. У столиці виявлено 186 нових хворих.
Про це свідчать дані ресурсу РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
Крім того, найбільше нових випадків Covid-19 медики виявили у Одеській (156 випадків) та Львівській (152 випадки). Для Одещини це найбільший показник добового приросту хворих від початку епідемії.
У Харківській області зафіксували 146 нових випадків.
У Івано-Франківській області виявили 131 випадок, у Рівненській – 100.
Якщо враховувати загальну кількість зафіксованих випадків Covid-19, то тут лідирують Львівська область (10 572 випадки), Київ (9178) та Рівненська область (6638).
Нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію протягом минулої доби зафіксували у всіх областях України. Один новий випадок виявили у Кіровоградській області, чотири випадки у Донецькій, п’ять – у Запорізькій.
Кількість активних хворих зросла у 19 областях України та Києві. За останню добу найбільший приріст кількості активних хворих продемонстрували м. Київ (+160), Одеська (+152) та Харківська (+128) області. Кількість активних хворих протягом останньої доби зменшилася зокрема у Тернопільській (-18), Черкаській (-7) та Донецькій (-6) областях.
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Всього78261
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Одужали43055
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Хворіють33354
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Померли1852
Зазначимо, що це вже третій день поспіль фіксують антирекорд по Covid-19 в Україні. Сьогодні на 135 випадків більше, ніж у вчорашній статистиці. Минулої доби коронавірус підтвердили у 1453 людей, з них 103 дитини та 93 медики.
Тим часом у світі кількість виявлених випадків зараження коронавірусом перевищила в п’ятницю 19 млн.