Епідемія в Україні: в яких областях зафіксовано спалах коронавірусу



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Нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію протягом минулої доби зафіксували у всіх областях України

Столиця обійшла всі регіони за кількість нових випадків Covid-19

Найбільшу кількість підтверджених випадків Covid-19 минулої доби зареєстрували у місті Києві. У столиці виявлено 186 нових хворих.

Про це свідчать дані ресурсу РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Крім того, найбільше нових випадків Covid-19 медики виявили у Одеській (156 випадків) та Львівській (152 випадки). Для Одещини це найбільший показник добового приросту хворих від початку епідемії.

У Харківській області зафіксували 146 нових випадків.

У Івано-Франківській області виявили 131 випадок, у Рівненській – 100.

Якщо враховувати загальну кількість зафіксованих випадків Covid-19, то тут лідирують Львівська область (10 572 випадки), Київ (9178) та Рівненська область (6638).

Нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію протягом минулої доби зафіксували у всіх областях України. Один новий випадок виявили у Кіровоградській області, чотири випадки у Донецькій, п’ять – у Запорізькій.

Кількість активних хворих зросла у 19 областях України та Києві. За останню добу найбільший приріст кількості активних хворих продемонстрували м. Київ (+160), Одеська (+152) та Харківська (+128) області. Кількість активних хворих протягом останньої доби зменшилася зокрема у Тернопільській (-18), Черкаській (-7) та Донецькій (-6) областях.

Коронавірус в Україні

Всього 78261

Одужали 43055

Хворіють 33354

Померли 1852

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Зазначимо, що це вже третій день поспіль фіксують антирекорд по Covid-19 в Україні. Сьогодні на 135 випадків більше, ніж у вчорашній статистиці. Минулої доби коронавірус підтвердили у 1453 людей, з них 103 дитини та 93 медики.

Тим часом у світі кількість виявлених випадків зараження коронавірусом перевищила в п’ятницю 19 млн.