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    Епідемія в Україні: в яких областях зафіксовано спалах коронавірусу

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    Нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію протягом минулої доби&nbsp;зафіксували у всіх&nbsp;областях&nbsp;України - Епідемія в Україні: в яких областях зафіксовано спалах коронавірусу
    Нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію протягом минулої доби зафіксували у всіх областях України

    Столиця обійшла всі регіони за кількість нових випадків Covid-19

    Найбільшу кількість підтверджених випадків Covid-19 минулої доби зареєстрували у місті Києві. У столиці виявлено 186 нових хворих.

    Про це свідчать дані ресурсу РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

    Крім того, найбільше нових випадків Covid-19 медики виявили у Одеській (156 випадків) та Львівській (152 випадки). Для Одещини це найбільший показник добового приросту хворих від початку епідемії.  

    У Харківській області зафіксували 146 нових випадків. 

    У Івано-Франківській області виявили 131 випадок, у Рівненській – 100.

    Якщо враховувати загальну кількість зафіксованих випадків Covid-19, то тут лідирують Львівська область (10 572 випадки), Київ (9178) та Рівненська область (6638). 

    Нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію протягом минулої доби зафіксували у всіх областях України. Один новий випадок виявили у Кіровоградській області, чотири випадки у Донецькій, п’ять – у Запорізькій. 

    Кількість активних хворих зросла у 19 областях України та Києві. За останню добу найбільший приріст кількості активних хворих продемонстрували м. Київ (+160), Одеська (+152) та Харківська (+128) області. Кількість активних хворих протягом останньої доби зменшилася зокрема у Тернопільській (-18), Черкаській (-7) та Донецькій (-6) областях.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      78261
    • Одужали
      43055
    • Хворіють
      33354
    • Померли
      1852

    Зазначимо, що це вже третій день поспіль фіксують антирекорд по Covid-19 в Україні. Сьогодні на 135 випадків більше, ніж у вчорашній статистиці. Минулої доби коронавірус підтвердили у 1453 людей, з них 103 дитини та 93 медики.

    Тим часом у світі кількість виявлених випадків зараження коронавірусом перевищила в п’ятницю 19 млн.

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