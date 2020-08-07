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    Кількість тяжких випадків Covid-19 в Україні зростає – Степанов

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    В Україні збільшується кількість летальних випадків і число госпіталізацій - Кількість тяжких випадків Covid-19 в Україні зростає – Степанов
    В Україні збільшується кількість летальних випадків і число госпіталізацій
    Фото: Громадське

    Минулої доби від коронавірусу в Україні померли 33 людини

    В Україні збільшилася кількість складних випадків Covid-19. Про це сьогодні повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу.

    «Спілкуючись з лікарями, які рятують людей від Covid-19, я чую, що у нас дуже багато стало складних випадків, почав змінюватися перебіг хвороби. Вона дуже важко переноситься», — зазначив він.

    Степанов додав, що в Україні збільшується кількість летальних випадків і число госпіталізацій. Зазначимо, що минулої доби від хвороби померли 33 пацієнти, а до лікарень було доставлено 280 хворих на коронавірус. 

    Міністр закликав українців дотримуватися правил карантину.

    Зазначимо, що це вже третій день поспіль фіксують антирекорд по Covid-19 в Україні. Сьогодні на 135 випадків більше, ніж у вчорашній статистиці. Минулої доби коронавірус підтвердили у 1453 людей, з них 103 дитини та 93 медики.

    Найбільшу кількість підтверджених випадків Covid-19 минулої доби зареєстрували у місті Києві. У столиці виявлено 186 нових хворих.

    Тим часом у світі кількість виявлених випадків зараження коронавірусом перевищила в п’ятницю 19 млн.

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