Спалена техніка, загиблі окупанти. Перші кадри контрнаступу на Харківщині
ЗСУ успішно прогнали ворога на Харківському напрямку
Підрозділи російсько-окупаційних військ вщент розбиті українськими десантниками на Харківщині. Про це повідомляє служба зв‘язків з громадськістю 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України.
Спалена техніка, тіла окупантів та розбиті позиції. Перші кадри успішного наступу підрозділів 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України у Харківській області.
«Вони хотіли потягатись з десантниками, але їх спіткала невдача. Смерть російським окупантам! ДШВ – завжди перші! Слава Україні», – зазначили захисники України.
Нагадаємо, сьогодні, 10 вересня, у звільненому від російських окупантів місті Балаклія на Харківщині було урочисто піднято український прапор.
Згодом міноборони РФ визнало масову втечу окупантів з Харківщини, опублікувавши смішну заяву.
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