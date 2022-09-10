Спалена техніка, загиблі окупанти. Перші кадри контрнаступу на Харківщині

ЗСУ успішно прогнали ворога на Харківському напрямку

Підрозділи російсько-окупаційних військ вщент розбиті українськими десантниками на Харківщині. Про це повідомляє служба зв‘язків з громадськістю 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України.

Спалена техніка, тіла окупантів та розбиті позиції. Перші кадри успішного наступу підрозділів 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України у Харківській області.

«Вони хотіли потягатись з десантниками, але їх спіткала невдача. Смерть російським окупантам! ДШВ – завжди перші! Слава Україні», – зазначили захисники України.

Нагадаємо, сьогодні, 10 вересня, у звільненому від російських окупантів місті Балаклія на Харківщині було урочисто піднято український прапор.

Згодом міноборони РФ визнало масову втечу окупантів з Харківщини, опублікувавши смішну заяву.