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Спалена техніка, загиблі окупанти. Перші кадри контрнаступу на Харківщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Спалена техніка, загиблі окупанти. Перші кадри контрнаступу на Харківщині
Підрозділи російсько-окупаційних військ вщент розбиті українськими десантниками
фото: Генштаб

ЗСУ успішно прогнали ворога на Харківському напрямку

Підрозділи російсько-окупаційних військ вщент розбиті українськими десантниками на Харківщині. Про це повідомляє служба зв‘язків з громадськістю 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України.

Спалена техніка, тіла окупантів та розбиті позиції. Перші кадри успішного наступу підрозділів 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України у Харківській області.

«Вони хотіли потягатись з десантниками, але їх спіткала невдача. Смерть російським окупантам! ДШВ – завжди перші! Слава Україні», – зазначили захисники України.

Нагадаємо, сьогодні, 10 вересня, у звільненому від російських окупантів місті Балаклія на Харківщині було урочисто піднято український прапор.

Згодом міноборони РФ визнало масову втечу окупантів з Харківщини, опублікувавши смішну заяву.

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Теги: ЗСУ війна Харківщина наступ

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