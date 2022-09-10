Головна Світ Політика
search button user button menu button

Міноборони РФ нарешті визнало масову втечу окупантів з Харківщини, опублікувавши смішну заяву    

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міноборони РФ нарешті визнало масову втечу окупантів з Харківщини, опублікувавши смішну заяву    
Військове керівництво Росії пояснило втечу з Харківщини відволікаючим маневром
фото з відкритих джерел

Військове керівництво Росії наполягає: «Проведено ряд відволікаючих і показових заходів з позначенням реальних дій військ»  

Міністерство оборони країни–загарбниці визнало, що виводить свої окупаційні війська з території Харківщини під натиском ЗСУ. Утім, приймати поразку Кремль не наважується, то ж в Міноборони РФ заявили, що проводять перегрупування російських військ в районах Балаклеї та Ізюма для нарощування зусиль на Донецькому напрямку.

«З цією метою протягом трьох днів була проведена операція по згортанню і організації перекидання ізюмсько-балаклійського угруповання військ на територію Донецької народної республіки», – повідомили у відомстві.

Вище військове керівництво Росії також наполягає, що масова втеча окупантів з українських земель – це лише відволікаючий маневр.

«Під час цієї операції було проведено ряд відволікаючих і показових заходів з позначенням реальних дій військ. З метою недопущення нанесення шкоди російським військам противнику було завдано потужного вогневого ураження із застосуванням авіації, ракетних військ та артилерії», – пояснили дії ЗСУ на Харківщині в Міноборони РФ.

Як повідомлялося, сьогодні, 10 вересня, у звільненому від російських окупантів місті Балаклія на Харківщині було урочисто піднято український прапор.  Як відомо, 8 вересня офіційно було підтверджено, що бійці Збройних сил України деокупували Балаклію, яка раніше перебувала під контролем російських військ.

Читайте також:

Теги: Міноборони РФ окупанти Харківщина росія війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Криму, ймовірно, палає аеродром окупантів
Міноборони РФ підтвердило вибухи по аеродрому в Криму
9 серпня, 17:00
Міноборони РФ відреагувало на вибухи в окупованому Криму
Міноборони РФ відреагувало на вибухи в окупованому Криму
16 серпня, 13:24
Прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога
Міноборони РФ підтвердило контрнаступ ЗСУ на півдні України
29 серпня, 20:28

Політика

Міноборони РФ нарешті визнало масову втечу окупантів з Харківщини, опублікувавши смішну заяву    
Міноборони РФ нарешті визнало масову втечу окупантів з Харківщини, опублікувавши смішну заяву    
Столтенберг повідомив, яку частину сухопутних військ РФ задіяла в Україні
Столтенберг повідомив, яку частину сухопутних військ РФ задіяла в Україні
Пентагон взявся за поповнення запасів зброї після передачі Україні
Пентагон взявся за поповнення запасів зброї після передачі Україні
«Все пішло наперекосяк»: московські депутати вимагають відставки Путіна
«Все пішло наперекосяк»: московські депутати вимагають відставки Путіна
У Курській області шукають «українських диверсантів», які обстріляли Росгвардію
У Курській області шукають «українських диверсантів», які обстріляли Росгвардію
Король Чарльз III оголосив ім'я нового принца Уельського
Король Чарльз III оголосив ім'я нового принца Уельського

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
300K
«Все пішло наперекосяк»: московські депутати вимагають відставки Путіна
216K
Рада асоціації Україна-ЄС оприлюднила тривожну заяву
63K
Десантники взяли у полон російського підполковника без штанів (фото)
45K
Арестович анонсував «загадкову» військову допомогу
38K
П'ять новин 9 вересня, що наближають перемогу: підбірка «Главкома»
34K
Українські війська взяли Ізюм

Новини

Порошенко передає на фронт сотні буржуйок
Сьогодні, 17:25
Росія перекинула на Херсонщину 1,3 тис. кадировців – Генштаб
Сьогодні, 07:09
П'ять новин 9 вересня, що наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:00
Очільниця звільненої Балаклії: Навколишні села майже усі знищені
Вчора, 20:00
Мережа вибухнула жартами через сповіщення від рятувальників (фото) 
Вчора, 19:40
На Донеччині та півдні авіація ЗСУ завдала відчутних втрат ворогам – Генштаб
Вчора, 19:22

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту