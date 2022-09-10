Міноборони РФ нарешті визнало масову втечу окупантів з Харківщини, опублікувавши смішну заяву    

Військове керівництво Росії наполягає: «Проведено ряд відволікаючих і показових заходів з позначенням реальних дій військ»

Міністерство оборони країни–загарбниці визнало, що виводить свої окупаційні війська з території Харківщини під натиском ЗСУ. Утім, приймати поразку Кремль не наважується, то ж в Міноборони РФ заявили, що проводять перегрупування російських військ в районах Балаклеї та Ізюма для нарощування зусиль на Донецькому напрямку.

«З цією метою протягом трьох днів була проведена операція по згортанню і організації перекидання ізюмсько-балаклійського угруповання військ на територію Донецької народної республіки», – повідомили у відомстві.

Вище військове керівництво Росії також наполягає, що масова втеча окупантів з українських земель – це лише відволікаючий маневр.

«Під час цієї операції було проведено ряд відволікаючих і показових заходів з позначенням реальних дій військ. З метою недопущення нанесення шкоди російським військам противнику було завдано потужного вогневого ураження із застосуванням авіації, ракетних військ та артилерії», – пояснили дії ЗСУ на Харківщині в Міноборони РФ.

Як повідомлялося, сьогодні, 10 вересня, у звільненому від російських окупантів місті Балаклія на Харківщині було урочисто піднято український прапор. Як відомо, 8 вересня офіційно було підтверджено, що бійці Збройних сил України деокупували Балаклію, яка раніше перебувала під контролем російських військ.