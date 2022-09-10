У звільненій Балаклії урочисто піднято український прапор (відео)

Прапор підняв очільник Харківщини разом із військовими

Сьогодні, 10 вересня, у звільненому від російських окупантів місті Балаклія на Харківщині було урочисто піднято український прапор. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Спільно із військовими на чолі з командуванням Сухопутних військ ЗСУ Олександром Сирським підняли український прапор. Хлопці та дівчата Збройних Сил, ви сьогодні творите нову історію вільної України, пишаємося», – написав він у Telegram.

Як відомо, 8 вересня офіційно було підтверджено, що бійці Збройних сил України деокупували Балаклію, яка раніше перебувала під контролем російських військ.

Наразі українські воїни прибирають із вулиць звільненого від російських загарбників міста Балаклія пропагандистську рекламу, яку раніше тут розмістили окупанти.

Незважаючи на звільнення Балаклії від російських окупантів, влада міста ще не радить мешканцям повертатися додому.

Читайте також: Очільниця звільненої Балаклії Оксана Бондар: У нас немає ейфорії