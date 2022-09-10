Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У звільненій Балаклії урочисто піднято український прапор (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У звільненій Балаклії урочисто піднято український прапор (відео)
ЗСУ несуть український прапор на звільнені території
фото з відкритих джерел

Прапор підняв очільник Харківщини разом із військовими

Сьогодні, 10 вересня, у звільненому від російських окупантів місті Балаклія на Харківщині було урочисто піднято український прапор. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Спільно із військовими на чолі з командуванням Сухопутних військ ЗСУ Олександром Сирським підняли український прапор. Хлопці та дівчата Збройних Сил, ви сьогодні творите нову історію вільної України, пишаємося», – написав він у Telegram.

Як відомо, 8 вересня офіційно було підтверджено, що бійці Збройних сил України деокупували Балаклію, яка раніше перебувала під контролем російських військ.

Наразі українські воїни прибирають із вулиць звільненого від російських загарбників міста Балаклія пропагандистську рекламу, яку раніше тут розмістили окупанти.

Незважаючи на звільнення Балаклії від російських окупантів, влада міста ще не радить мешканцям повертатися додому.

Читайте також: Очільниця звільненої Балаклії Оксана Бондар: У нас немає ейфорії

Теги: відео прапор Харківщина окупація окупанти росія Україна ЗСУ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

8 вересня офіційно було підтверджено, що бійці Збройних сил України деокупували Балаклію
Бій за Балаклію показав перевагу ЗСУ над окупантами
Сьогодні, 12:03
Місто Балаклія було звільнено від окупантів на початку вересня
Чи варто повертатися до звільненої Балаклії? Влада міста дала пораду
Сьогодні, 11:43
Оксана Бондар і мер-зрадник Іван Столбовий
Очільниця звільненої Балаклії розказала, хто із місцевих депутатів зрадив Україну
Сьогодні, 06:22

Події в Україні

У звільненій Балаклії урочисто піднято український прапор (відео)
У звільненій Балаклії урочисто піднято український прапор (відео)
У Полтаві гримлять вибухи: що відбувається
У Полтаві гримлять вибухи: що відбувається
За три дні ЗСУ знищили повітряних цілей ворога на понад 150 млн доларів
За три дні ЗСУ знищили повітряних цілей ворога на понад 150 млн доларів
ЗСУ показали нові трофеї, захоплені на Харківщині (фото)
ЗСУ показали нові трофеї, захоплені на Харківщині (фото)
ЗСУ звільнили Куп'янськ від окупантів (фото)
ЗСУ звільнили Куп'янськ від окупантів (фото)
Мінус 350 рашистів. Генштаб оновив дані про втрати окупантів
Мінус 350 рашистів. Генштаб оновив дані про втрати окупантів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
173K
«Все пішло наперекосяк»: московські депутати вимагають відставки Путіна
162K
Рада асоціації Україна-ЄС оприлюднила тривожну заяву
141K
Лукашенко опинився перед дуже важким вибором
36K
П'ять новин 9 вересня, що наближають перемогу: підбірка «Главкома»
36K
Очільниця звільненої Балаклії Оксана Бондар: У нас немає ейфорії
33K
Чому Чарльз став Карлом: як правильно називати нового короля Британії

Новини

Росія перекинула на Херсонщину 1,3 тис. кадировців – Генштаб
Сьогодні, 07:09
П'ять новин 9 вересня, що наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:00
Очільниця звільненої Балаклії: Навколишні села майже усі знищені
Вчора, 20:00
Мережа вибухнула жартами через сповіщення від рятувальників (фото) 
Вчора, 19:40
На Донеччині та півдні авіація ЗСУ завдала відчутних втрат ворогам – Генштаб
Вчора, 19:22
Що зараз відбувається на Херсонщині: повний звіт влади
Вчора, 19:04

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту