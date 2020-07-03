Спека до +37 та грози на заході: прогноз погоди в Україні на сьогодні



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На півдні та сході країни сьогодні місцями 35-37°

У Києві сьогодні сухо, температура вдень 32-34°

У п'ятницю, 3 липня, в західних областях України очікуються грози та шквали, на решті території без опадів. Денна температура становитиме 22-37°.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«3 липня в Україні мінлива хмарність. У західних областях помірні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на Закарпатті та в Карпатах, вдень також і на Прикарпатті значні дощі; температура вночі 13-18°, вдень 22-27°. На решті території без опадів, лише на Житомирщині, вдень місцями і на Вінниччині, Київщині та Чернігівщині короткочасний дощ, гроза; температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°; вдень 29-34°, на півдні та сході країни місцями 35-37°», - зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні сухо, температура вночі 18-20°, вдень 32-34°.

Як повідомлялося, на Херсонщину насувається надзвичайна спека – температура сягне 42 градусів.

Нагадаємо, червнева спека у Києві побила п'ять температурних рекордів.

Крім того, синоптики дали прогноз погоди на липень. Зокрема, згідно із прогнозами, на Україну сунуть кілька потужних циклонів з грозами і шквалами.