  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Цьогорічний червень у Києві посів шосте місце у рейтингу найтепліших за 140 років

    • Розсилка
    Цьогорічний червень у Києві посів шосте місце у рейтингу найтепліших за 140 років

    У червні було побито п'ять температурних рекордів

    Середньомісячна температура повітря червня у Києві становила +21,7°С, що на 3,5°С вище за кліматичну норму.

    Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського з посиланням на дані спостережень своєї метеостанції.

    За рейтингом найтепліших за 140 років цьогорічний червень зайняв шосте місце.

    У Києві з 10 по 12 червня було побито аж 5 температурних рекордів. 8 днів у місяці були з максимальною температурою вище +30,0°С.

    Найхолодніше у Києві було 2 та 3 червня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +5,5°С, а найспекотніше – 11 числа, коли максимальна температура після полудня піднялась до +33,3°С.

    Опадів у червні на проспекті Науки 37, випало 49 мм, або 68% кліматичної норми.

    Як прогнозують синоптики, у липні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 20-25 градусів тепла (в горах 16-17 градусів тепла). Це на 1-2 градусів тепла вище за середні багаторічні значення.

    Нагадаємо, із настанням спекотної погоди фахівці столичних районних комунальних підприємств із утримання зелених насаджень встановили рамки-освіжувачі для комфортного перебування відвідувачів у парках та скверах Києва.

    прогноз погоди Київ рекорд повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ