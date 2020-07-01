Цьогорічний червень у Києві посів шосте місце у рейтингу найтепліших за 140 років
У червні було побито п'ять температурних рекордів
Середньомісячна температура повітря червня у Києві становила +21,7°С, що на 3,5°С вище за кліматичну норму.
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського з посиланням на дані спостережень своєї метеостанції.
За рейтингом найтепліших за 140 років цьогорічний червень зайняв шосте місце.
У Києві з 10 по 12 червня було побито аж 5 температурних рекордів. 8 днів у місяці були з максимальною температурою вище +30,0°С.
Найхолодніше у Києві було 2 та 3 червня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +5,5°С, а найспекотніше – 11 числа, коли максимальна температура після полудня піднялась до +33,3°С.
Опадів у червні на проспекті Науки 37, випало 49 мм, або 68% кліматичної норми.
Як прогнозують синоптики, у липні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 20-25 градусів тепла (в горах 16-17 градусів тепла). Це на 1-2 градусів тепла вище за середні багаторічні значення.
Нагадаємо, із настанням спекотної погоди фахівці столичних районних комунальних підприємств із утримання зелених насаджень встановили рамки-освіжувачі для комфортного перебування відвідувачів у парках та скверах Києва.