Цьогорічний червень у Києві посів шосте місце у рейтингу найтепліших за 140 років



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У червні було побито п'ять температурних рекордів

Середньомісячна температура повітря червня у Києві становила +21,7°С, що на 3,5°С вище за кліматичну норму.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського з посиланням на дані спостережень своєї метеостанції.

За рейтингом найтепліших за 140 років цьогорічний червень зайняв шосте місце.

У Києві з 10 по 12 червня було побито аж 5 температурних рекордів. 8 днів у місяці були з максимальною температурою вище +30,0°С.

Найхолодніше у Києві було 2 та 3 червня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +5,5°С, а найспекотніше – 11 числа, коли максимальна температура після полудня піднялась до +33,3°С.

Опадів у червні на проспекті Науки 37, випало 49 мм, або 68% кліматичної норми.

Як прогнозують синоптики, у липні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 20-25 градусів тепла (в горах 16-17 градусів тепла). Це на 1-2 градусів тепла вище за середні багаторічні значення.

Нагадаємо, із настанням спекотної погоди фахівці столичних районних комунальних підприємств із утримання зелених насаджень встановили рамки-освіжувачі для комфортного перебування відвідувачів у парках та скверах Києва.