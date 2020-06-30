На Україну сунуть кілька потужних циклонів з грозами і шквалами



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Наступний місяць готує погодні сюрпризи українцям

Липень в Україні буде дуже мінливим, адже погода буде контрастною: дощі, грози і похолодання будуть змінюватися нестерпною спекою

Другий місяць літа принесе в Україну погіршення погодних умов. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, червень закінчується, залишаючи у спадок липню атмосферний фронт з дощами і грозами. Діденко зазначає, що над північною частиною Європи зараз зависли відразу кілька циклонів, які принесуть в Україну дощі, грози і шквали з градом.

Вже 1 липня, за прогнозами Діденко, в Україні пройдуть короткочасні дощі. Вони очікуються у східних регіонах. Невеликі опади очікуються в західних і північних областях.

Синоптик зазначає, що разом з фронтом в країну прийде похолодання. Температура повітря опуститься до 24 градусів. Завдяки цьому українці нарешті зможуть вдихнути свіже повітря.

У столиці України 1 липня теж впаде температура, спаде спека. Опадів у Києві в середу не очікується.

Варто відзначити, що така помірна погода протримається в Україні, як мінімум, до суботи. Українці зможуть перепочити, щоб знову зустріти спекотне літо. Як відомо, липень в Україні буде дуже мінливим, адже погода буде контрастною: дощі, грози і похолодання будуть змінюватися нестерпною спекою. Правда, цей же місяць синоптики називають найспекотнішим в 2020 році.