Спецпризначенці СБУ «демобілізували» групу окупантів під Бахмутом (відео)

Траншеї ворога всіяні трупами росіян

Під час аеророзвідки спецпризначенці Центру спецоперацій «А» СБУ виявили траншеї ворога та влаштували пекло окупантам під Бахмутом. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Наші специ виявили траншеї ворога, вже всіяні трупами окупантів. А після серії влучань дронами-камікадзе по їхніх позиціях кількість «демобілізованих» росіян значно збільшилася», – йдеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомллося, що ЗСУ одним ударом знищили 25 «вагнерівців».

Нагадаємо, триває 328-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Не маючи значних досягнень на полі бою, противник завдає ударів по мирним населеним пунктам. Російський агресор продовжує знищувати інфраструктуру та оселі цивільного населення, – порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.