Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Спецпризначенці СБУ «демобілізували» групу окупантів під Бахмутом (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Спецпризначенці СБУ «демобілізували» групу окупантів під Бахмутом (відео)
скрін із відео

Траншеї ворога всіяні трупами росіян

Під час аеророзвідки спецпризначенці Центру спецоперацій «А» СБУ виявили траншеї ворога та влаштували пекло окупантам під Бахмутом. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Наші специ виявили траншеї ворога, вже всіяні трупами окупантів. А після серії влучань дронами-камікадзе по їхніх позиціях кількість «демобілізованих» росіян значно збільшилася», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомллося, що ЗСУ одним ударом знищили 25 «вагнерівців».

Нагадаємо, триває 328-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Не маючи значних досягнень на полі бою, противник завдає ударів по мирним населеним пунктам. Російський агресор продовжує знищувати інфраструктуру та оселі цивільного населення, – порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. 

Теги: Бахмут окупанти росія війна ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили два пункти управління ворога
ЗСУ знищили Су-25 та радіолокаційну станцію противника – Генштаб
Сьогодні, 18:28
Переодягнені у форму українських військових російські ДРГ намагалися вклинитися в українські оборонні редути
ЗСУ просуваються поблизу Кремінної та Сватового: яка ситуація на Луганщині
Сьогодні, 08:59
ЗСУ одним ударом знищили 25 «вагнерівців» (відео)
ЗСУ одним ударом знищили 25 «вагнерівців» (відео)
Сьогодні, 15:46

Події в Україні

Спецпризначенці СБУ «демобілізували» групу окупантів під Бахмутом (відео)
Спецпризначенці СБУ «демобілізували» групу окупантів під Бахмутом (відео)
Окупанти розшукують своїх дезертирів на окупованих територіях – Генштаб
Окупанти розшукують своїх дезертирів на окупованих територіях – Генштаб
ЗСУ знищили Су-25 та радіолокаційну станцію противника – Генштаб
ЗСУ знищили Су-25 та радіолокаційну станцію противника – Генштаб
До Румунії прибув перший спостережний літак НАТО (фото, відео)
До Румунії прибув перший спостережний літак НАТО (фото, відео)
ЗМІ: На Волині військовий застрелив двох солдат – батька та сина
ЗМІ: На Волині військовий застрелив двох солдат – батька та сина
Трагедія у Дніпрі. Жінка показала останнє фото чоловіка та сусідів
Трагедія у Дніпрі. Жінка показала останнє фото чоловіка та сусідів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
«Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати»: Московська церква переспівала пісню про Бандеру (відео)
19K
Арестович звільнився та вже втрапив у новий скандал
9507
ДУСя засекретила зарплату Єрмака, але журналісти розкопали таємницю
9433
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
8469
Президент Фінляндії розповів, як Путін відреагував на рішення країни вступити в НАТО
6846
Заява Арестовича щодо теракту в Дніпрі: радник Офісу президента знайшов винних

Новини

ДУСя засекретила зарплату Єрмака, але журналісти розкопали таємницю
Сьогодні, 09:59
За добу ЗСУ знищили два склади окупантів і відбили понад 20 атак – Генштаб
Сьогодні, 06:49
Ворог наступає на двох напрямках і зазнає значних втрат – Генштаб
Вчора, 06:55
ЗСУ відбили атаки окупантів під Соледаром і Бахмутом: свіжі дані Генштабу
15 сiчня, 07:01
Суд над коригувальником ракет по Яворівському полігону затягується: деталі резонансної справи
13 сiчня, 14:06
Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
13 сiчня, 12:21

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту