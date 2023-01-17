Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ одним ударом знищили 25 «вагнерівців» (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ одним ударом знищили 25 «вагнерівців» (відео)
скрін з відео

Прицільним вогнем артилерії зірвано ворожу атаку на позиції ЗСУ

Артилерійським вогнем на Соледарському напрямку бійці Сухопутних військ знищили 25 «вагнерівців». Відповідне відео опублікувала пресслужба 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ.

«Соледарський напрямок, 25 знищених вагнерівців в одній траншеї! Прицільним вогнем артилерії зірвано ворожу атаку на позиції наших воїнів. Дякуєм за очі Едельвейсам», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ЗСУ на Луганщині знищили найкращий російський танк вартістю $5 млн.

До слова, триває 328-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник не полишає своїх намірів захопити повністю Донецьку області, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах понад 20 населених пунктів, в тому числі: Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Краснополівка, Сіль, Соледар, Білогорівка, Бахмут, Північне, Кам’янка, Водяне, Невельське, Мар’їнка, Побєда Донецької області.

Теги: війна росія окупанти ЗСУ ПВК Вагнера

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Переодягнені у форму українських військових російські ДРГ намагалися вклинитися в українські оборонні редути
ЗСУ просуваються поблизу Кремінної та Сватового: яка ситуація на Луганщині
Сьогодні, 08:59
ЗСУ повідомили, скільки ракетоносіїв Росія тримає у Чорному морі
ЗСУ повідомили, скільки ракетоносіїв Росія тримає у Чорному морі
Сьогодні, 08:17
Сил оборони України за добу уразили 11 районів зосередження окупантів
За добу ЗСУ знищили два склади окупантів і відбили понад 20 атак – Генштаб
Сьогодні, 06:49

Події в Україні

Окупанти ракетою майже повністю зруйнували навчальний заклад у Куп’янську (фото)
Окупанти ракетою майже повністю зруйнували навчальний заклад у Куп’янську (фото)
Трагедія у Дніпрі. Росія вбила п'ятьох дітей (фото)
Трагедія у Дніпрі. Росія вбила п'ятьох дітей (фото)
У Дніпрі пройшла акція біля зруйнованого будинку, просять надати Україні системи ППО (фото)
У Дніпрі пройшла акція біля зруйнованого будинку, просять надати Україні системи ППО (фото)
Чому Росія не запускає ракети з Середземного моря: роз'яснення ЗСУ
Чому Росія не запускає ракети з Середземного моря: роз'яснення ЗСУ
ЗСУ одним ударом знищили 25 «вагнерівців» (відео)
ЗСУ одним ударом знищили 25 «вагнерівців» (відео)
Новорічна «бавовна» в Макіївці: окупанти знайшли «винних»
Новорічна «бавовна» в Макіївці: окупанти знайшли «винних»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
«Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати»: Московська церква переспівала пісню про Бандеру (відео)
15K
Арестович звільнився та вже втрапив у новий скандал
12K
Поляки розстрілюють українців, які хочуть здатися в полон: перехоплена розмова окупанта (аудіо)
9399
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
7295
ДУСя засекретила зарплату Єрмака, але журналісти розкопали таємницю
6359
Заява Арестовича щодо теракту в Дніпрі: радник Офісу президента знайшов винних

Новини

ДУСя засекретила зарплату Єрмака, але журналісти розкопали таємницю
Сьогодні, 09:59
За добу ЗСУ знищили два склади окупантів і відбили понад 20 атак – Генштаб
Сьогодні, 06:49
Ворог наступає на двох напрямках і зазнає значних втрат – Генштаб
Вчора, 06:55
ЗСУ відбили атаки окупантів під Соледаром і Бахмутом: свіжі дані Генштабу
15 сiчня, 07:01
Суд над коригувальником ракет по Яворівському полігону затягується: деталі резонансної справи
13 сiчня, 14:06
Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
13 сiчня, 12:21

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту