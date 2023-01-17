ЗСУ одним ударом знищили 25 «вагнерівців» (відео)

Прицільним вогнем артилерії зірвано ворожу атаку на позиції ЗСУ

Артилерійським вогнем на Соледарському напрямку бійці Сухопутних військ знищили 25 «вагнерівців». Відповідне відео опублікувала пресслужба 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ.

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«Соледарський напрямок, 25 знищених вагнерівців в одній траншеї! Прицільним вогнем артилерії зірвано ворожу атаку на позиції наших воїнів. Дякуєм за очі Едельвейсам», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, ЗСУ на Луганщині знищили найкращий російський танк вартістю $5 млн.

До слова, триває 328-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник не полишає своїх намірів захопити повністю Донецьку області, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах понад 20 населених пунктів, в тому числі: Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Краснополівка, Сіль, Соледар, Білогорівка, Бахмут, Північне, Кам’янка, Водяне, Невельське, Мар’їнка, Побєда Донецької області.