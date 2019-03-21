Справа Супрун: суд прийняв заяву про зміну позовних вимог



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Суд відклав підготовче засідання до 15 квітня 2019 року

21 березня відбулося перше підготовче засідання у справі

Окружний адмінсуд Києва прийняв до розгляду заяву про зміну позовних вимог у справі за позовом нардепа Ігоря Мосійчука до в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун. Відповідна інформація оприлюднена на сайті суду.

Зазначається, що 21 березня відбулося підготовче засідання у справі.

«Під час засідання суд прийняв до розгляду заяву позивача про зміну позовних вимог. З метою забезпечення права відповідача та третьої особи у справі на підготовку відзиву (пояснень) на позов з урахуванням зміни його предмету, суд відклав підготовче засідання до 15 квітня 2019 року», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Окружний адмінсуд Києва 5 лютого за позовом нардепа Мосійчука заборонив Супрун вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень глави МОЗ. Уряд оскаржив це рішення.

13 лютого Кабмін прийняв розпорядження, яке дозволяє Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я, зокрема, підписувати документи щодо розподілу ліків та вакцин.

14 лютого Окружний адміністративний суд Києва скасував заходи забезпечення позову Мосійчука до в.о. міністра охорони здоров’я України Супрун щодо відсутності у неї повноважень міністра.

Мосійчук просить суд встановити відсутність у Супрун компетенції, передбаченої, зокрема, статтею 44 Закону України «Про Кабінет міністрів України» та пунктом 10 Положення про Міністерство охорони здоров’я.