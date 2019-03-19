Супрун розвінчала міф про шкоду дріжджового хліба



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Дріжджі роблять хліб кориснішим — збагачують його вітамінами та амінокислотами, - очільниця МОЗ

Урядовець зазначає. що дріжджі не виживають у вже спеченому хлібі

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, чи дійсно хліб на дріжджах є шкідливим і чому. Про це вона написала на сторінці у Facebook.

«Коли ми говоримо про дріжджі, що є в складі харчових продуктів, то найчастіше маємо на увазі різні штами мікроорганізмів. Які саме — залежить від продукту. До прикладу, ті, що є в хлібі, вині, домашньому сирі, квасі, кефірі, відрізняються від дріжджів, що містяться в пиві», - пише Супрун.

За її словами, крім пухкості дріжджі роблять хліб кориснішим — збагачують його вітамінами та амінокислотами. Зокрема, в такому хлібі більше заліза. Коли тісто підходить, ферменти мікроорганізмів руйнують фітин борошна. Фітин це сполука, що зв’язує іони заліза чи цинку, і робить їх недоступними для засвоєння в нашому кишківнику. Тому хліб на кислому тісті містить значно більше доступного заліза.

Урядовець зазначає. що дріжджі не виживають у вже спеченому хлібі. За високих температур і вони, і їхні спори гинуть. «Це відбувається навіть при незначному нагріванні. Тому перейматись, що живі в хлібі можуть принести якусь шкоду — не варто», - пише Супрун.

«Але чому тоді після хліба можуть виникати біль в животі та здуття? Бо в білому хлібі чи здобних булках багато вуглеводів та мало клітковини. Від такої їжі, особливо якщо її їсти багато і швидко, виникає біль і здуття», - пояснює очільниця МОЗ.

Якщо лякають дріжджі, Супрун радить обирати цільнозерновий хліб. Він містить більше поживних речовин, вітамінів, мінералів та клітковини.

«Головне — добре його пережовуйте та запивайте. Це сприятиме процесу травлення та засвоєнню поживних речовин, і запобігатиме пов‘язаним із клітковиною закрепам», - наголошує Супрун.