Супрун радить всім, хто постує щодня їсти лляне та гарбузове насіння, волоські горіхи і морську капусту



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Очільниця МОЗ закликала уважно сформувати свій раціон під час посту, щоб не нашкодити організму

У Великий піст до горіхів і насіння варто додати гриби та бобові , що є мультивітамінними пігулками, - Супрун

Обмеження у білкових продуктах тваринного походження під час Великого посту справляє як позитивний, так і негативний вплив на стан організму. Про це написала у Facebook в.о.міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

«Багато українців у період Великого посту суворо обмежують свій раціон. Слід знати, як про позитивні сторони, яких варто дотримуватися постійно, так і про обмеження, які не принесуть нічого доброго», - зазначила Супрун.

Зокрема, тим, хто вирішив постувати, вона радить щодня їсти лляне та гарбузове насіння, волоські горіхи, морську капусту та тахіні (кунжутну пасту). Це певною мірою компенсує нестачу омега-3 поліненасичених жирних кислот.

Очільниця МОЗ закликала уважно сформувати свій раціон під час посту, щоб не нашкодити організму.

«Без риби буде зле. Навіть у Великий піст є кілька днів, коли можна їсти рибу. Багато хто, на жаль, з різних причин рибу не їсть і без посту. Однак регулярне споживання жирної морської риби (оселедця, скумбрії) забезпечує мозок, серце і судини та імунну систему омега-3 поліненасиченими жирними кислотами. Достатньо з’їсти одну велику запечену скумбрію на тиждень, щоб покрити потребу в жирах», - написала Супрун.

Вона також наголошує, що шкідливо харчуватися лише кашами.

«У піст треба десь брати калорії і цим джерелом стають вуглеводи. З одного боку в кашах: гречаний, перловій, пшеничній, пшоняній, вівсяній, кукурудзяній — крім вуглеводів є клітковина, мікроелементи, вітаміни групи В та білок. З іншого боку, слід уникати харчування самими лише вуглеводами, особливо білими хлібом, білим рисом і макаронами без нічого. Вони мають високий глікемічний індекс, і саме такий раціон призводить до нестачі вітаміну В1, появі закрепів і набору ваги», - написала Супрун.

Вона попередила, що також небезпечно дотримуватися низькожирової дієти.

«Великий піст передбачає майже повну відмову від вершкового масла, олій та жирів в складі тваринних продуктів, як-от лецитин яєць чи риб’ячий жир. У жирах є вітаміни А, Е і Д, холестерин та поліненасичені жирні кислоти. Без цих вітамінів не працюватиме як слід імунна система, ставатиме гірше зір, може порушитися обмін кальцію і буде сильніше пошкодження молекул тіла вільними радикалами. Поліненасичені жирні кислоти потрібні імунній системі і мозку. Відсутність холестерину в раціоні збільшує ризик депресії та порушення утворення статевих гормонів», - зазначила Супрун.

Вона радить поєднуйте горіхи і моркву чи курагу — так жиророзчинний про-вітамін А буде засвоюватися. «Не вдавайтеся до довгих тижнів смаження пісної їжі на соняшниковій олії. Так, зі скоринкою смачніше. Але в соняшниковій олії багато омега-6 поліненасичених жирних кислот, які сприяють запаленню та атеросклерозу, а смаження створює канцерогенні сполуки. І пам’ятайте: «пісні» маргарини в печиві чи громадському харчуванні - це джерела трансжирів. А трансжири збільшують запальний фон і сприяють розвитку серцево-судинних хвороб», - попереджає Супрун.

Тому крім горіхів і каш, додайте до свого раціону бобові та гриби.

«Бобові вважайте мультивітамінними пігулками. В них є вітаміни групи В, потрібні для утворення нейромедіаторів, та мікроелементи калій, фосфор, залізо, цинк і марганець. Також це джерело повноцінного білка, тобто незамінних амінокислот. Білі гриби, печериці, шиїтаке, гливи та інші гриби містять багато амінокислоти глутатіону, клітковину бета-глюкан, мікроелемент селен, жир холін, вітамін D, антиоксидант ерготионеїн — тобто це набір досить унікальних і дуже потрібних нутрієнтів. Дві порції грибів на тиждень можуть знизити ризик деменції в старшому віці, показало нещодавнє дослідження», - зазначила Супрун.

Також очільниця МОЗ радить замінити споживання яєць соєвими продуктами.

«У яйцях є практично всі вітаміни, повноцінний білок та корисні жири: наприклад, холін та лецитин, потрібні для роботи нервової системи та печінки. Якщо ви постуєте, то регулярно їжте соєві продукти, гарбузове та соняшникове насіння, кукурудзу та шпинат. Все це разом дещо замінить яйця», - наголосила Супрун.