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    Події в Україні

    США передали українським військовим два сучасних контрбатарейних радари

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    Після офіційної церемонії військовослужбовці ЗСУ провели заняття з розгортання отриманих контрбатарейних радарів - США передали українським військовим два сучасних контрбатарейних радари
    Після офіційної церемонії військовослужбовці ЗСУ провели заняття з розгортання отриманих контрбатарейних радарів

    З 2014 року американські партнери передали українським військовим 13 сучасних контрбатарейних радарів

    США передали Збройним Силам України два сучасні контрбатарейні радари класу AN/TPQ-36. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

    Зазначається, що церемонія передачі озброєння пройшла на Київщині.

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    «Офіцер армії США підполковник Тод Гоф вручив заступнику начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенанту Родіону Тимошенку сертифікати на володіння контрбатарейними радарами», - йдеться в повідомленні.

    Як повідомляється, з 2014 року американські партнери передали українським військовим 13 сучасних контрбатарейних радарів.

    «Ми уже стали свідками, як такі радари захищають територію України на Сході. Ці контрбатарейні станції – частина безпекової допомоги США, вартість якої понад 1 мільярд 100 мільйонів доларів. США продовжуватимуть допомагати Україні, адже ми віддані справі захисту суверенітету і територіальної цілісності вашої держави. Крім цього, ми допоможемо Україні розбудовувати її оборонні інституції», - цитує прес-служба Міноборони.

    У свою чергу Тимошенко закликав українських військовослужбовців, що отримали в підпорядкування високотехнологічне озброєння, освоїти його на навчальних полігонах та ефективно застосовувати радари проти ворогів України у бою.

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    США передали українським військовим два сучасних контрбатарейних радари
    США передали українським військовим два сучасних контрбатарейних радари
    США передали українським військовим два сучасних контрбатарейних радари
    США передали українським військовим два сучасних контрбатарейних радари
    США передали українським військовим два сучасних контрбатарейних радари
    США передали українським військовим два сучасних контрбатарейних радари

    Як зазначили в прес-службі, після офіційної церемонії військовослужбовці ЗСУ провели заняття з розгортання отриманих контрбатарейних радарів.

    Довідково. Радари класу AN/TPQ-36 є найсучаснішими засобами контрбатарейної боротьби і призначені для виявлення і знищення артилерії. Станція контрбатарейної боротьби AN/TPQ-36 призначена для виявлення та визначення координат вогневих позицій мінометів, артилерійських гармат та реактивних систем залпового вогню противника. Радари знаходяться на озброєнні армії США.

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