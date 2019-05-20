США передали українським військовим два сучасних контрбатарейних радари



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Після офіційної церемонії військовослужбовці ЗСУ провели заняття з розгортання отриманих контрбатарейних радарів

З 2014 року американські партнери передали українським військовим 13 сучасних контрбатарейних радарів

США передали Збройним Силам України два сучасні контрбатарейні радари класу AN/TPQ-36. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Зазначається, що церемонія передачі озброєння пройшла на Київщині.

«Офіцер армії США підполковник Тод Гоф вручив заступнику начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенанту Родіону Тимошенку сертифікати на володіння контрбатарейними радарами», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, з 2014 року американські партнери передали українським військовим 13 сучасних контрбатарейних радарів.

«Ми уже стали свідками, як такі радари захищають територію України на Сході. Ці контрбатарейні станції – частина безпекової допомоги США, вартість якої понад 1 мільярд 100 мільйонів доларів. США продовжуватимуть допомагати Україні, адже ми віддані справі захисту суверенітету і територіальної цілісності вашої держави. Крім цього, ми допоможемо Україні розбудовувати її оборонні інституції», - цитує прес-служба Міноборони.

У свою чергу Тимошенко закликав українських військовослужбовців, що отримали в підпорядкування високотехнологічне озброєння, освоїти його на навчальних полігонах та ефективно застосовувати радари проти ворогів України у бою.

Як зазначили в прес-службі, після офіційної церемонії військовослужбовці ЗСУ провели заняття з розгортання отриманих контрбатарейних радарів.

Довідково. Радари класу AN/TPQ-36 є найсучаснішими засобами контрбатарейної боротьби і призначені для виявлення і знищення артилерії. Станція контрбатарейної боротьби AN/TPQ-36 призначена для виявлення та визначення координат вогневих позицій мінометів, артилерійських гармат та реактивних систем залпового вогню противника. Радари знаходяться на озброєнні армії США.