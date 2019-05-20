На Закарпатті внаслідок вибуху загинув військовий



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Командиром військової частини А1556 призначено службове розслідування

На Закарпатті у неділю, 19 травня, внаслідок вибуху невідомого пристрою загинув військовослужбовець військової частини А1556.

Про це повідомляє прес-служба 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади у Facebook.

«19 травня відбувся інцидент за участі військовослужбовця в/ч А1556. Він в позаслужбовий час, перебуваючи поза межами військової частини та не дотримуючись правил безпеки, отримав травму від невідомого вибухового пристрою, що призвело до його смерті», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що командиром військової частини призначено службове розслідування.

Нагадаємо, 18 травня у Харкові в результаті вибуху в Основ'янському районі загинули два чоловіки. Третій потерпілий доставлений до лікарні з численними ушкодженнями.

У Луганській області чоловік підірвав гранату у банку, внаслідок вибуху він загинув на місці і ще шестеро людей поранені.