На Донеччині окупанти заборонили жителям села проходити на контрольовану територію України



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Частина громадян України, які живуть в окупованій частині Верхньоторецька, працює в українській частині селища і прилеглих населених пунктах

Блокпости українських захисників і бойовиків розташовані посеред селища

У селищі Верхньоторецьке Донецької області, частина якого окупована бойовиками, місцевим жителям заборонили проходити на територію, що контролюється Збройними силами України. Люди не можуть потрапити до лікарні, магазинів та на роботу. Про це повідомили у громадській організації «Оборона Маріуполя».

«Бойовики «ДНР» влаштували гуманітарну катастрофу. Після останньої ротації на блокпосту розмістилися озброєні особи, які заборонили місцевим проходити на українську територію», — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що блокпости українських захисників і бойовиків розташовані посеред селища.

«Частина громадян України, які живуть в окупованій частині Верхньоторецька, працює в українській частині селища і прилеглих населених пунктах. Діти, що живуть у захопленій терористами частині, ходять до школи на українську територію», - повідомляють у громадській організації.

Як повідомлялося, окупанти на Донеччині тричі обстріляли позиції ЗСУ, поранений український військовий.

Нагадаємо, на пункті пропуску у Новотроїцькому на Донеччині службовий пес виявив чоловіка, який віз 1 кг мисливського пороху з окупованої території в Україну. Чоловіка передали працівникам Нацполіції.