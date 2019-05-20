Не до сміху. Аналіз першої промови президента Зеленського тема дня

Володимир Зеленський під час інавгураційної промови у Верховній Раді, 20 травня 2019 року фото прес-служби президента

Інавгураційний спіч нового глави держави шокував експертне середовище, а от людям з вулиці він припав до душі

Володимир Зеленський склав присягу народу і став шостим президентом України. Церемонія інавгурації пройшла за традиційним сценарієм, передбаченим постановою парламенту, без жодних відхилень. Найцікавішою частиною урочистостей прогнозовано стала перша промова нового президента. Досі Володимир Олександрович уникав довгих спічів. На усі питання, які виникають у журналістів, політологів та громадян Зеленський за усю довго виборчу кампанію так і не відповів. Однак сьогодні відступати вже було нікуди: і новий глава держави не розчарував – озвучив кілька чітких меседжів, які вже спровокували неоднозначну реакцію.

ЗеСім’я

Початок промови президента Зеленського можна вважати зверненням до консервативної частини електорату. Розпочав Володимир Олександрович із цитати свого сина. «Після перемоги на виборах мій 6-річний син сказав: «Пап (згодом на сайті президента текст виправили: зрусифіковане звернення «пап», не притаманне україномовним родинам, замінили на українське «та» - «Главком»), я бачив, по телевізору сказали, що Зеленський президент. Виходить, я теж президент?...».

Варто зазначити, що відданість сімейним цінностям у кращих традиціях західних політиків Зеленський демонструє за кожної нагоди. Під час інавгурації у залі сиділи дружина та батьки президента – хоча, як писав «Главком», протоколісти зазначали: новообраний глава держави міг не запрошувати рідню. Отже, це його особиста ініціатива.

Батьки нового президента йдуть підтримати сина

Батьки Зеленського - Римма та Олександр - у залі парламенту

Перша леді Олена Зеленська

А ще раніше, за кілька хвилин до інавгурації на сторінці Facebook команди Зеленського з’явилось фото Зеленського із дружиною та з підписом «Новий етап. Ми готові».

До слова, голосувати Зеленський під час першого та другого туру виборів приходив із дружиною, вона також не залишалась осторонь у напружені вечори перед оголошенням результатів екзит-полів, а була поруч із ним у штабі. Олена Зеленська дала чимало інтерв’ю у проміжку від початку президентської кампанії до дня інавгурації.

«Від Ужгорода до Луганська…»

Через усю промову червоною ниткою проходила тема про об’єднання українців. Цю думку Зеленський та його команда повторювали від початку президентської кампанії. Сьогодні ж це прозвучало так: «Згодом я зрозумів, що насправді це істина, тому що кожен з нас – президент. Не 73%, які за мене голосували, а всі 100% українців. Це не моя – це наша спільна перемога… Ми все це подолаємо, бо кожен з нас – українець. Ми всі – українці, не існує «більш» чи «менш», правильних чи неправильних українців… Ми всі українці. Ми маємо бути єдині, адже тоді ми сильні». До слова, «Ми всі українці. Від Ужгорода до Луганська, від Чернігова до Сімферополя, у Львові, Харкові, у Донецьку, в Дніпрі й в Одесі» Зеленський зробив відсилку до екс-президента Петра Порошенка, який неодноразово використовував такий «географічний» прийом. Навряд чи це було випадково, адже інавгураційна промова Порошенка починалася зі слів: «Дорогі співвітчизники, від Львова до Донецька, від Чернігова, до Севастополя!...». Крім того, у програмі «Вечірній квартал» Зеленський з колегами висміювали цю «фішку» Порошенка.

Звернення до діаспори

Продовжуючи тему об’єднання, Зеленський звернувся до українців, які проживають в інших країнах. Він запросив їх повернутися на Батьківщину, пообіцяв українське громадянство. «Нас 65 млн. Так, не дивуйтеся, нас 65 млн – тих, кого народила українська земля. Українців в Європі та Азії, в Північній та Південній Америці, в Австралії і в Африці. Я звертаюсь до всіх українців на планеті: ви нам дуже потрібні. Усім, хто готовий будувати нову і сильну Україну, я з радістю надам українське громадянство. Ви повинні їхати в Україну не в гості, а додому. Привезіть, будь ласка, нам свої знання, досвід і ментальні цінності…».

Національна ідея

В інавгураційній промові Зеленський спробував сформулювати національну ідею, яка зводиться до того, щоб (знову-таки) об’єднатися, працювати і стати найкращими в усьому. «А може, це і є наша національна ідея: об’єднавшись, зробити неможливе, всупереч усьому... Це наш шлях: ми повинні стати ісландцями у футболі, ізраїльтянами в обороні рідної землі, японцями у технологіях, швейцарцями в умінні жити один з одним, незважаючи на будь-які розбіжності».

Війна на Донбасі

Своїм найпершим завданням Зеленський назвав припинення вогню на Донбасі. Тут зала вперше перебила його оплесками. «Мене часто питали: на що ви готові заради припинення вогню. Дивне питання. А на що готові ви, українці, заради життя близьких вам людей. Можу запевнити: задля того, щоб наші герої більше не гинули, я готовий на все. Я точно не боюсь приймати складні рішення. Я точно готовий втрачати свою популярність, свої рейтинги, і якщо буде треба, я готовий без вагань втратити свою посаду, щоб тільки настав мир», - сказав президент. Ці слова блогери вже трактували як «повернення народних республік на умовах Кремля».

Водночас варто згадати, що впродовж передвиборчої кампанії опоненти Зеленського неодноразово дорікали йому готовністю стати на коліна перед президентом країни-агресора та вести переговори з ватажками терористів «Л/ДНР». Пізніше Зеленський ще й додав, що задля припинення війни готовий «домовлятися хоч з чортом лисим».

Російська мова

Продовжуючи тему війни, повернення окупованих територій Зеленський двічі переходив на російську мову. «Не ми почали цю війну, але нам цю війну закінчувати. І ми готові до діалогу, але я уверен, что первым шагом для диалога станет возвращение всех украинских пленных…», - перший раз, і майже одразу вдруге: «Ми втратили найголовніше – це людей. И сегодня мы просто должны - я уверен, они нас слышат - возвращать их сознание. Мы потеряли их сознание. За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами. Они не чужие – вони наші, вони українці».

На цих словах главу держави перебив лідер фракції «Радикальної партії» Олег Ляшко із зауваженням: «Вони розуміють українську мову». Зеленський не знітився і знову нагадав про головну «фішку» своєї кампанії: «Вони розуміють українську мову. Так. Дуже дякую. Дякую, що ви продовжуєте ділити людей, пане Ляшко».

На цьому Ляшко не зупинився і у себе на сторінці у Fасеbооk зробив пост про цей інцидент: виклав відео та нагадав, що відповідно до ст.10 Конституції, державною мовою є українська.

Варто зауважити, що президент Петро Порошенко у своїй інавгураційній промові теж переходив на російську мову, і значно довше говорив російською, ніж Зеленський. І тоді Ляшко не перебив нового главу держави і не мав нічого проти.

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До слова, Зеленський також у промові відповів на одразу два «тестові» запитання, які журналісти вже традиційно ставлять особам, які підозрюються у «проросійськості»: «чий Крим?» та «чий Донбас?»: «Наш наступний виклик – це повернення втрачених територій. Це формулювання не зовсім коректне, бо неможливо втратити те, що і так наше по праву. І Крим, і Донбас це українська земля».

Обіцянки воїнам

Зеленський також не згаяв можливості підкреслити свою повагу до українських воїнів на Донбасі, відповідаючи опонентам, які йому закидали те, що він не служив в армії і не був на Донбасі. «Українець – це не у паспорті, це у серці. Я це точно знаю від бійців, які захищають нашу країну. Поважаю героїв, які ризикують, захищаючи Україну кожного дня», - Зеленський так нагадав, що багато разів із командою «Кварталу 95» їздив виступати на прифронтових територіях.

Новий президент пообіцяв воїнам соціальну захищеність: «Я зроблю все, аби ви відчували повагу. Це гідна, а головне – стабільна фінансова забезпеченість, це ваші житлові умови, законні відпустки після виконання бойових завдань, відпочинок для вас і ваших родин».

У цій же частині промови він «вколов» Порошенка: «Потрібно не розповідати про стандарти НАТО, а творити ці стандарти». Як відомо, саме з ініціативи Порошенка Верховна Рада проголосувала за внесення змін до Конституції: закріплення в Основному законі пунктів про євронапрямок.

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Що хоче почути народ

За великим рахунком у промові Зеленського спічрайтери врахували усі актуальні запити більшості виборців. У травні Центр «Соціальний моніторинг», Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка та Соціологічна група «Рейтинг» напередодні провели національне дослідження суспільних настроїв «Ваша думка: травень 2019 року». Найважливішими проблемами для громадян виявились: припинення вогню на Донбасі (88,4% опитаних); повернення українських військовополонених і утримуваних осіб (84,3%); рівень цін, інфляція (84,5%); рівень заробітної плати та пенсій (82,8%); тарифи на комунальні послуги (84,5%); воєнний конфлікт на Сході України та реінтеграція Донбасу (80,2%); рівень соціальної захищеності населення (76,4%); рівень медичного обслуговування (76,1%); наявність роботи, безробіття (75,7%); збагачення олігархів та зубожіння простих людей (74,4%); корупція та кумівство у владі (73,7%); нинішній обсяг державних податків і зборів (65,9%); злочинність, рівень безпеки на вулицях (61,4%); трудова міграція, зміни в кількості населення України (60,9%); повернення Криму (53,9%).

Практично усі ці пункти Зеленський зачепив у своїй промові: «Окрім війни є дуже багато бід, які роблять українців нещасливими. Це шокуючі тарифи, принижуючі зарплати і пенсії, болючі ціни, неіснуючі робочі місця. Це медицина, про покращення якої говорять здебільшого ті, хто ніколи не лежав з дитиною у звичайній лікарні».

Уряд Гройсмана, геть!

Перед тим, як запропонувати урядовцям добровільно скласти з себе повноваження, Зеленський випустив шпильку і на адресу глави уряду Гройсмана: «…міфічні українські дороги, які будуються і ремонтуються тільки у чийсь бурхливій уяві». Розуміючи, до чого веде президент, цю тезу бурхливо підтримало ліве крило парламенту, у якому сидять представники опозиційних фракцій: «Самопоміч», «Батьківщина», Опозиційний блок.

Але Зеленський не зупинявся. Упродовж передвиборчої кампанії опоненти часто називали Зеленського «клоуном», прихильники ж «Зе» нагадували, що один з колишніх лідерів США теж був актором. Очевидно, Володимиру Олександровичу було настільки прикро чути про «клоуна» та «блазня», що і цей момент у своїй інавгураційній промові він не обійшов увагою. Зеленський процитував колишнього президента США Рональда Рейгана: «Уряд не вирішує наших проблем, уряд і є нашою проблемою». «Це просто цитата. Я не розумію наш уряд, який тільки розводить руками і каже «Ми нічого не зможемо зробити». Це неправда, можете. Ви можете взяти аркуш, ручку і звільнити свої місця для тих, хто буде думати про наступні покоління, а не про наступні вибори. Я думаю, що люди це оцінять», - сказав він.

Відмова від культу

Зеленський також запропонував зламати традицію, яку успадкувала Україна з радянських часів. «Я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх зображень. Бо президент – не ікона, не ідол, президент – це не портрет («портрет» - це ще й прізвисько Порошенка, яке гуляло серед політикуму). Повісьте туди фотографії своїх дітей і перед кожним рішенням дивиться в очі їм», - сказав він. Цю пропозицію зала зустріла оплесками.

Удар у відповідь по депутатах

Зеленський також дорікнув депутатам, які відтягували інавгурацію. І в боргу не залишився. «Шановні депутати! Ви призначили інавгурацію у понеділок, у робочий день. Я бачу в цьому один плюс – це значить, ви готові працювати», - сказав він і попросив ухвалити Закон про скасування депутатської недоторканності, Закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, а також «багатостраждальний Виборчий кодекс і відкриті списки». До слова, у соцмережах звучать обурення тим, що Зеленський раптом «забув» про Закон про імпічмент, ухвалення якого під час передвиборчої кампанії називав серед першочергових. Пояснення цьому може бути наступним: річ у тім, що депутати вже взялись працювати над цим законом з легкої руки Порошенка, однак поки що безрезультатно.

Крім ухвалення вищезазначених законів, Зеленський також попросив парламентарів звільнити з посад голову Служби безпеки, генерального прокурора та міністра оборони України.

Грицак та Луценко сиділи поруч під час інавгурації. Приховати своїх емоцій вони не могли

«Це геть не все, що ви можете зробити. Але для початку – достатньо. У вас буде два місяці (за мить цей тривожний натяк на розгін парламенту підтвердився - «Главком»). Ухваліть ці важливі закони та рішення. Повісьте усі медалі собі. Заробіть непогані бали на дострокові парламентські вибори», - сказав Зеленський. Після цього гучно заявив: «Я розпускаю Верховну Раду України 8-го скликання».

Зауважимо, що у соцмережах такий крок був розцінений вкрай неоднозначно. Найкритичніші оцінки: це - порушення Конституції.

…щоб ви не плакали

Останніми словами у промові Зеленського була знову відсилка до його попередньої професії: «Дорогий народе! Протягом свого життя я намагався робити все, щоб українці усміхалися. Серцем я відчував, що це була не лише моя робота, це була моя місія. Тепер я робитиму все, щоб ви, українці, не плакали».

Штрихи до промови

Зеленський у своїй промові жодного разу не згадав ані Росію, ані США, ані жодну іншу країну, обмежуючись лише загальним поняттям «Європа», яке у контексті звучало як світоглядне узагальнення. «Європа – не десь там. Європа – вона отут (показав на голову) . І коли Європа буде ось тут ( показав на голову) , то вона буде і ось тут (обвів долонею залу) . Вона буде в Україні».

. І коли Європа буде ось тут ( , то вона буде і ось тут . Вона буде в Україні». Також жодного разу не прозвучало слово «Майдан». Щоправда, це логічно, адже наявність цього слова ледь не у кожній промові Порошенка можна пояснити тим, що він прийшов до влади на хвилі Революції гідності. Прихід же до влади Зеленського не має стосунку до цих історичних подій.

Новий президент у своїй промові кілька разів зімпровізував. Перший раз – згадана вище відповідь Ляшку. Другий раз – коментуючи бурхливу реакцію зали на його слова про розпуск парламенту: « Дякую вам. Тобто, консультації (а вони при розпуску парламенту передбачені законом – «Главком») вже пройшли, я правильно розумію? Добре ». Третій раз – коли критикував уряд: « Якісь вибіркові оплески, я кажу від народу » .

Дякую вам. Тобто, консультації вже пройшли, я правильно розумію? Добре Третій раз – коли критикував уряд: Якісь вибіркові оплески, я кажу від народу . Новий президент також пояснив «феномен Зеленського»: «Моє обрання доводить: громадяни втомилися від системних надутих політиків, які за 28 років створили країну можливостей. Можливостей відкатів, потоків, дерибанів».

У промові Зеленський не забув сказати «Слава Україні!».

Особливих «фішечок» під час церемонії інавгурації, які обіцяли у Зеленського, не було. Очевидно, «фішечками» виявились анонсований розпуск Верховної Ради та вимога відставок. Сам Зеленський цю тему згадав так: «Ближче до людей – головна фішка наша».

Повний текст промови вперше був оприлюднений на сайті ТСН – телевізійних новин каналу 1+1, що належить олігарху Валерію Коломойському (з яким асоціюють Зеленського) з’явився об 11:20, на сайті президента – об 11:40, у розсилці прес-служби Зеленського об 11:57.

Під час інавгураційної промови зала перебивала Зеленського 13 разів – оплесками, висловленням обурення та навіть словесно. Під час промови Петра Порошенка після складання присяги народу у 2014 році його нардепи перебивали понад 30 разів.

Глядачі, які дивилися пряму трансляцію інавгурації, звернули увагу на міміку присутніх у залі Верховної Ради екс-президента Петра Порошенка, віце-спікера Ірини Геращенко, а також усіх міністрів на чолі з Володимиром Гройсманом.

Колишній глава держави виглядав засмученим (фото прес-служби президента)

Спікер Андрій Парубій та віце-спікер Оксана Сироїд теж не дуже раділи, хоча в кінці спікер, запевнив, що було весело

Кабмін та голова уряду не приховують презирливих посмішок. Ображений Гройсман навіть скликав прес-конференцію після інавгурації

Головною Несміяною дня стала перший віце-спікер Ірина Геращенко. Її сумне обличчя часто потрапляло в кадр. До речі, пані Ірина у цей день одягнула піджак бордового кольору – фірмового для виборчої кампанії Порошенка

Не обійшлося і без курйозів: після того, як Зеленський поклав на подушечку воїна почесного караулу президентське посвідчення, воно впало.

Втім, під час інавгурації Порошенка також трапився інцидент: тоді впав солдат почесного караулу.

Реакція лідерів думок

Лідери думок діаметрально оцінили промову Зеленського. «Найгірша інавгураційна промова за всі роки незалежності. Звикайте, тепер так», - прокоментував голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак.

«Розпустив Раду - тут він хайпанув, адже у Верховної Ради антирейтинг 90%, і Зеленський просто зробив те, чого від нього чекали», - зауважив депутат-втікач Олександр Онищенко.

А от Марина Ставнійчук, яка встигла попрацювати і на адміністрацію Віктора Ющенка, і на адміністрацію Віктора Януковича, захоплено відзивається про промову нового глави держави: «Президент, нині вже Володимир Зеленський , нарешті дав справжню оцінку уряду. Високоповажний Вова Г. (звернення до Гройсмана – «Главком»), я ж стільки писала: роби дороги! А ти все розказував, як треба управляти країною! Тепер візьми ручку і папірець, без зайвих розказнів, пиши заяву!»

Народний депутат, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що засмучений тим, що президент Зеленський під час своєї промови в парламенті не згадав про окупований Крим. «Не почув хоча б одним реченням такі слова щодо Криму і тих людей, які в Криму, зокрема, до кримських татар, які б людям давали надію», - підкреслив Чубаров.

Мовна активістка Лариса Ніцой обурена тим, що Зеленський перейшов тільки на російську мову: «Чому ви не заговорили гагаузькою, кримськотатарською, болгарською, румунською, польською, німецькою (так, на Кропивниччині є німецькі села) угорською, грецькою, івритом або іншими мовами меншин, а знову піднесли над усіма меншинами мову однієї національної меншини – російську?». Ніцой вважає, що таким чином Зеленський сам розділив українців за мовною ознакою.

Політолог Богдан Петренко занепокоєний: чи збереже Україна суверенітет при новому президенті? «…Заявлена готовність піти на будь-які кроки у питанні припинення вогню на Донбасі. Гадаю, що цьому неабияк сприяли результати маніпулятивного соцопитування проголошеного за декілька днів до інавгурації. При збереженні територіальної цілісності, - уточнив президент пізніше. Але, навіть з уточненням про територіальну цілісність, у держави є інші важливі ознаки, які можуть підпасти під «компроміси домовленостей» - наприклад, суверенітет», - зазначив він.

У мережах трапляються і дотепні коментарі. Так, один з лідерів ЛГБТ-руху в Україні Зорян Кісь запитав у агресивних прибічників екс-президента: «А люди, які пишуть про повагу до інституцій і ті, що вправляються в приниженні нового Президента, - це різні люди?».

Наталія Сокирчук, «Главком»