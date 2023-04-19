США анонсували новий пакет військової допомоги

До пакету увійдуть додаткові боєприпаси до ракетних систем Himars та бронебійних систем

Сполучені Штати Америки підготували черговий пакет військової допомоги Україні, який оголосять у сьогодні ввечері. Про цеповідомила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр на брифінгу, передає «Європейська правда»..

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«Сьогодні пізніше адміністрація Байдена-Гарріс оголосить про новий пакет безпекової допомоги України у рамках наших постійних зусиль з допомоги Україні в обороні проти жорстокого російського вторгнення», – зазначила вона.

Попередньо, до пакету увійдуть додаткові боєприпаси до ракетних систем Himars та бронебійних систем, а також артилерійські снаряди.

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Жан-П'єр зазначила, що пакет буде виділений у межах президентської Ініціативи зі скорочення озброєнь, яка дозволяє лідеру США в надзвичайних ситуаціях передавати зброю із американських запасів.

Нагадаємо, триває 420-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Протягом доби противник завдав три ракетних та 37 авіаційних ударів, зокрема, застосував 12 БпЛА типу «Шахед-136». 10 з них були знищені нашими захисниками. Окрім того, ворог здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.