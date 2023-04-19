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США анонсували новий пакет військової допомоги

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
США анонсували новий пакет військової допомоги
Реактивна система залпового вогню Himars
фото ілюстративне

До пакету увійдуть додаткові боєприпаси до ракетних систем Himars та бронебійних систем

Сполучені Штати Америки підготували черговий пакет військової допомоги Україні, який оголосять у сьогодні ввечері. Про цеповідомила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр на брифінгу, передає «Європейська правда»..

«Сьогодні пізніше адміністрація Байдена-Гарріс оголосить про новий пакет безпекової допомоги України у рамках наших постійних зусиль з допомоги Україні в обороні проти жорстокого російського вторгнення», – зазначила вона.

Попередньо, до пакету увійдуть додаткові боєприпаси до ракетних систем Himars та бронебійних систем, а також артилерійські снаряди.

Жан-П'єр зазначила, що пакет буде виділений у межах президентської Ініціативи зі скорочення озброєнь, яка дозволяє лідеру США в надзвичайних ситуаціях передавати зброю із американських запасів.

Нагадаємо, триває 420-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Протягом доби противник завдав три ракетних та 37 авіаційних ударів, зокрема, застосував 12 БпЛА типу «Шахед-136». 10 з них були знищені нашими захисниками. Окрім того, ворог здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

Теги: ЗСУ війна окупанти США

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