Яким буде результат українського контрнаступу: прогноз ексдиректора ЦРУ

Український наступ очікується наприкінці весни або початку літа

Генерал армії США у відставці, колишній командувач американських військ в Іраку та Афганістані і колишній директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Девід Петреус розкрив своє бачення можливого завершення війни в Україні. Про це він сказав в інтерв’ю «Радіо Свобода».

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Петреус зазначив, що наразі очікується український наступ наприкінці весни або початку літа, в якому роль відіграють західні танки, артилерія, бойові машини піхоти, різноманітні системи, а також підготовка підрозділів, які дозволять Україні вперше провести загальновійськові операції в цій конкретній війні – те, чого Росія не зробила, і те, що українці зробили під час харківського наступу минулої осені.

«Цього не було в достатній мірі в Харкові минулої осені. Отже, ми завершили рік, в якому Росія програла битву за Київ, програла битву за Харків, за Суми і за Херсон і не досягла своїх зимових цілей. А тепер ми зіткнемося з весняно-літнім наступом нових українських сил, які навчаються в Німеччині, Польщі, Великій Британії та Україні. І на мою думку, вони досягнуть своєї мети», – заявив Петреус.

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Генерал також вказує на важливості використання танків разом з піхотою, артилерією, інженерами і піротехнічними підрозділами армії для здійснення ефективних військових операцій. Далі зіграє роль ППО з танками, підтримувана МіГами, котрі надала Польща та інші країни НАТО, аби не підпустити до танків ворожу авіацію.

Додатково колишній директор ЦРУ зазначає важливість логістики, забезпечення додатковими запасами боєприпасів, продовольства, палива, води, медичної підтримки і матеріалів. Підкреслюється також важливість ефективного командування і контроль над радіоелектронною технікою з боку України, щоб ускладнити комунікацію росіян.

«Я думаю що він (контрнаступ – «Главком») матиме дві сторони. Одна з них полягає в тому, щоб росіяни не змогли підкріпити або поповнити запаси Криму через південно-східну частину України, тобто розірвати наземну лінію комунікацій, якої росіяни досягли своїм наступом навесні і влітку минулого року. Друга полягає в тому, щоб спричинити крах, можливо, навіть колапс російських сил на досить великій території півдня України, оскільки ЗСУ звільнять більшу частину української території, яку росіяни захопили минулого року, аж по Крим», – додав він.

Раніше повідомлялося, що контрнаступ ЗСУ матиме успіх, якщо він носитиме характер несподіванки для ворога та зможе посіяти паніку серед російських рядових.