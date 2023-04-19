Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Яким буде результат українського контрнаступу: прогноз ексдиректора ЦРУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Яким буде результат українського контрнаступу: прогноз ексдиректора ЦРУ
фото ілюстративне

Український наступ очікується наприкінці весни або початку літа

Генерал армії США у відставці, колишній командувач американських військ в Іраку та Афганістані і колишній директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Девід Петреус розкрив своє бачення можливого завершення війни в Україні. Про це він сказав в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Петреус зазначив, що наразі очікується український наступ наприкінці весни або початку літа, в якому роль відіграють західні танки, артилерія, бойові машини піхоти, різноманітні системи, а також підготовка підрозділів, які дозволять Україні вперше провести загальновійськові операції в цій конкретній війні – те, чого Росія не зробила, і те, що українці зробили під час харківського наступу минулої осені.

«Цього не було в достатній мірі в Харкові минулої осені. Отже, ми завершили рік, в якому Росія програла битву за Київ, програла битву за Харків, за Суми і за Херсон і не досягла своїх зимових цілей. А тепер ми зіткнемося з весняно-літнім наступом нових українських сил, які навчаються в Німеччині, Польщі, Великій Британії та Україні. І на мою думку, вони досягнуть своєї мети», – заявив Петреус.

Генерал також вказує на важливості використання танків разом з піхотою, артилерією, інженерами і піротехнічними підрозділами армії для здійснення ефективних військових операцій. Далі зіграє роль ППО з танками, підтримувана МіГами, котрі надала Польща та інші країни НАТО, аби не підпустити до танків ворожу авіацію.

Додатково колишній директор ЦРУ зазначає важливість логістики, забезпечення додатковими запасами боєприпасів, продовольства, палива, води, медичної підтримки і матеріалів. Підкреслюється також важливість ефективного командування і контроль над радіоелектронною технікою з боку України, щоб ускладнити комунікацію росіян.

«Я думаю що він (контрнаступ – «Главком») матиме дві сторони. Одна з них полягає в тому, щоб росіяни не змогли підкріпити або поповнити запаси Криму через південно-східну частину України, тобто розірвати наземну лінію комунікацій, якої росіяни досягли своїм наступом навесні і влітку минулого року. Друга полягає в тому, щоб спричинити крах, можливо, навіть колапс російських сил на досить великій території півдня України, оскільки ЗСУ звільнять більшу частину української території, яку росіяни захопили минулого року, аж по Крим», – додав він.

Раніше повідомлялося, що контрнаступ ЗСУ матиме успіх, якщо він носитиме характер несподіванки для ворога та зможе посіяти паніку серед російських рядових.

Теги: ЦРУ війна окупанти ЗСУ США

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Експерт вважає, що контрнаступ зможе бути успішним, якщо українським силам вдасться викликати параліч у російському військовому керівництві
Контрнаступ: американський експерт спрогнозував, що стане вирішальним для ЗСУ
Сьогодні, 14:19
За словами Данілова, іноді офіційні особи країн-союзниць обіцяють одне, а роблять зовсім інше
Данілов про контрнаступ: «Якщо ми не готові, то ніхто не буде починати»
Вчора, 02:22
Українські посадовці натякали, що українська армія має не один варіант контрнаступу
Скоро український контрнаступ? ЗМІ знайшли точну дату в секретних документах США
17 квiтня, 12:50

Події в Україні

Окупанти роблять з колаборантів «живий щит» у Скадовську
Окупанти роблять з колаборантів «живий щит» у Скадовську
Яким буде результат українського контрнаступу: прогноз ексдиректора ЦРУ
Яким буде результат українського контрнаступу: прогноз ексдиректора ЦРУ
Ворог наступає з чотирьох напрямків, ЗСУ відбили 40 атак
Ворог наступає з чотирьох напрямків, ЗСУ відбили 40 атак
Стало відомо, коли запрацює Центр розслідування злочинів РФ у Гаазі
Стало відомо, коли запрацює Центр розслідування злочинів РФ у Гаазі
«Кинджали» більше не страшні. До України прибули системи Patriot одразу від кількох країн
«Кинджали» більше не страшні. До України прибули системи Patriot одразу від кількох країн
Міноборони назвало одну з найдорожчих операцій Росії
Міноборони назвало одну з найдорожчих операцій Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
130K
Крах Московської церкви в Україні. Духовенство благає патріарха Варфоломія про порятунок
38K
На фронті загинув Олег Барна: чим прославився екснардеп (відео)
32K
Мобілізація в Україні: названо категорії громадян, які не підлягають призову
28K
Духовенство Московського патріархату в Україні готове присягнути Варфоломію. Чому це не вихід?
27K
Повітряні сили пояснили, чому Росія призупинила масовані атаки по Україні
15K
19 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
Сьогодні, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
Сьогодні, 06:37
В Одесі та області пролунали вибухи. ППО знешкодило безпілотники – ЗМІ
Сьогодні, 03:02
У Брянській області дрон атакував військомат (відео)
Сьогодні, 01:25
Сили ППО знешкодили сім російських дронів у районі Запоріжжя та Дніпра
Сьогодні, 01:12
«Дякую Донеччині й Полтавщині за сьогоднішній день!» – звернення Зеленського (відео)
Вчора, 23:00

Прес-релізи

Мільйон на розвиток організацій, які опікуються ветеранами: стартував конкурс
Мільйон на розвиток організацій, які опікуються ветеранами: стартував конкурс
19 квiтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту