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Контрнаступ: американський експерт спрогнозував, що стане вирішальним для ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Контрнаступ: американський експерт спрогнозував, що стане вирішальним для ЗСУ
Експерт вважає, що контрнаступ зможе бути успішним, якщо українським силам вдасться викликати параліч у російському військовому керівництві
фото: Генштаб

Лише вище командування України володіє інформацією, чи мають ВСУ зараз вирішальну перевагу у вогневій могутності

Контрнаступ ЗСУ матиме успіх, якщо він носитиме характер несподіванки для ворога та зможе посіяти паніку серед російських рядових. Вирішальною буде перша доба. Про це заявив старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень із кіберпотужності та майбутніх конфліктів Франц-Стефан Гаді виданню Foreign Policy.

У своїй статті експерт прогнозує, що перші 24 години можливого контрнаступу України стануть «найдовшим днем для Збройних сил України», нагадуючи досвід попередніх воєн, коли початкова фаза атаки часто визначає характер наступної битви, вирішує перемогу чи поразку та визначає стратегічний вплив наступу.

При цьому Франц-Стефан Гаді зазначає, що лише вище командування України володіє інформацією, чи мають ВСУ зараз вирішальну перевагу у вогневій могутності, боєприпасах, чисельності війська та матеріально-технічному забезпеченні на полі бою. Водночас дискусії про те, коли і де українські війська завдадуть удару і який вплив матиме нещодавно поставлена західна зброя, за його словами, це лише припущення.

На думку Гаді, контрнаступ зможе бути успішним, якщо українським силам вдасться викликати параліч у російському військовому керівництві та паніку серед російських пересічних. Це допомогло б і «уникнути виснаження у перші години майбутнього наступу».

Експерт зазначає, що найкраще зможуть спрацювати нематеріальні фактори, не лише зброя: тактична несподіванка, лідерство у полі бою та бойовий дух.

«У цьому сценарії українські бронетанкові колони пробивають оборону Росії, швидко просуваються до російського тилу і загрожують вузлам командування та управління, таким як військові штаби та центри постачання, посилюючи паніку та параліч», - вважає Франц-Стефан Гаді.

При цьому він зазначає, що невідомо, чи цього буде достатньо для довгострокових стратегічних досягнень, «не кажучи вже про перемогу у війні» України.

Як повідомлялося, згідно з секретними документами, що потрапили до мережі, український контрнаступ був запланований на 30 квітня.  Нагадаємо, розвідка повідомила, як витік інформації з Пентагону вплине на контрнаступ ЗСУ

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Теги: розвідка зброя військові контрнаступ

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