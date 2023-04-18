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Данілов про контрнаступ: «Якщо ми не готові, то ніхто не буде починати»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Данілов про контрнаступ: «Якщо ми не готові, то ніхто не буде починати»
За словами Данілова, іноді офіційні особи країн-союзниць обіцяють одне, а роблять зовсім інше
фото: Офіс президента України

Досягнення Україною рівня військової готовності до контрнаступальних дій – питання часу

Україна не почне контрнаступ непідготовленою. Так прокоментував постачання озброєння союзниками секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов в інтерв’ю AP.

«Якщо ми не готові, то ніхто не буде починати (контрнаступ – ред.) непідготовленим», – заявив він.

За словами секретаря РНБО, союзники допомагають Україні досягти рівня оснащення, необхідного для початку наступу.

Водночас Данілов зауважив, що іноді офіційні особи країн-партнерів «обіцяють одне, а роблять зовсім інше». Він не уточнив, про що конкретно йдеться.

Однак він наголосив, що це лише питання часу, коли Україна досягне рівня військової готовності до контрнаступальних дій. 

Нагадаємо, що в мережу потрапили таємні документи США й НАТО щодо контрнаступу України. Оприлюднення секретних даних відразу прокоментувала Банкова: Офісі президента заявили, що недавній злив секретних планів США та НАТО щодо українського контрнаступу є фотошопом.

Відреагувала й українська розвідка: у нібито витоку секретних документів щодо українського контрнаступу сфабриковані цифри та дані з відкритих джерел. Росія навмисно поширює фейки для того, аби зірвати контрнаступ ЗСУ та уповільнити допомогу від союзників. Андрій Юсов зазначив, що у росіян насправді є мотивація для «витоку» даних та поширення вигаданої інформації.

До слова, американські високопосадовці вважають, що опубліковані документи могли бути змінені для того, щоб зменшити кількість російських втрат – витік секретних даних про контрнаступ: США назвали причетних.

Як відомо, США розслідують витік даних, їхня достовірність досі не підтверджена. Пентагон припускає, що дані могли бути опубліковані американцем, а не кимось із союзників: злиті документи Пентагону про український контрнаступ можуть бути підробкою.

Раніше розвідка повідомила, як витік інформації з Пентагону вплине на контрнаступ ЗСУ. Буданов переконаний, що немає «жодного ризику», що ця історія зашкодить відносинам між Україною і США. Шмигаль назвав терміни початку українського контрнаступу.

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Теги: Україна озброєння Олексій Данілов контрнаступ

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