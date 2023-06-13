Стали відомі втрати ворога на Таврійському напрямку

За добу знищено та пошкоджено 33 одиниці військової техніки противника

На Таврійському напрямку Сили оборони системно знищують російську живу силу та їх техніку. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1504 вогневих завдання. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія», бригадний генерал Олександр Тарнавський.

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За добу знищено та пошкоджено 33 одиниці військової техніки противника. Зокрема, вертоліт Ка-52, шість танків, чотири бойових машини піхоти, три МТЛБ, гаубиця 2С19 «Мста-С», гаубиця 2А65 «Мста-Б», самохідна артилерійська установка 2С1 «Гвоздика». А також:

САУ 2С3 «Акація»;

зенітний ракетний комплекс «Тор»;

ЗРК «Бук-М2»;

безпілотник «Орлан-10»;

дрон «Ластівка-М».

Також українські бійці знищили російський склад із боєприпасами.

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Нагадаємо, триває 475-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Росія продовжує вести загарбницьку війну. Не зважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо повної окупації нашої території. Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах.