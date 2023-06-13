Чому з'являються фейки про втрати ЗСУ: роз’яснення Міноборони

Втрати є з двох боків, але жодна сторона не демонструє їх публічно

Росія поширює неправдиву інформацію про втрати серед українських військових чи знищення техніки для того, аби Україна спростовувала ці дані та надавала реальні цифри. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

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«Росіяни тим, що подають цю (фейкову – «Главком») інформацію, намагаються витягнути у нас уточнення. У них складно з розвідкою на нашій території, і, приміром, якщо вони говорять, що вони знищили умовно 11 танків, то вони чекають, що ми «заковтнемо» цей гачок і підкажемо їм, скільки насправді вони знищили, уточнюючи цю інформацію. Таким чином ми видамо свою інформацію», – сказала Маляр.

Заступниця міністра підкреслила, що до такої інформації про втрати слід ставитися спокійно. Так, втрати є з двох боків, але жодна сторона не демонструє їх публічно, адже це інформаційне правило війни.

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Маляр підкреслила, що українці мають сприймати інформацію від російських джерел як провокацію та вірити лише українським офіційним джерелам.

Раніше повідомлялося, що ворог регулярно підриває невеликі дамби, щоб завадити контрнаступу.

До слова, триває 475-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Росія продовжує вести загарбницьку війну. Не зважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо повної окупації нашої території. Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах.