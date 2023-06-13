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Столтенберг оцінив початок контрнаступу ЗСУ

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Столтенберг оцінив початок контрнаступу ЗСУ
Єнс Столтенберг застеріг від сподівань на швидкі успіхи українських військових
фото з відкритих джерел

Генсек НАТО Столтенберг зазначив, що контрнаступ ЗСУ буде тяжким

Контрнаступ ЗСУ з метою звільнення окупованих Росією українських територій сходу й півдня України показав перші ознаки успіху. Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю USA Today.

Він зазначив, що українські військові поступово відвойовують позиції, виганяючи російські війська з кількох невеликих міст і сіл. При цьому генсек застеріг від сподівань на шкидкі і значні успіхи українських військових.

«Ми повинні бути готові до того, що наступ буде кривавим і важким. У росіян був час на укріплення – це досить важкі оборонні лінії, і прорвати їх – складне завдання», – пояснив Стотенберг.

Столтенберг також зазначив, що російські війська, які зустрічали наступ ЗСУ, були погано оснащені й забезпечені та не мали нормального командування. Він відмітив і мужність українських військових, які прагнуть звільнити окуповані території та витіснити росіян.

Нагадаємо, що українські військові ведуть контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту. Тим часом окупанти сподіваються зупинити просування ЗСУ за допомогою «гнучкої оборони» та авіації, як тільки погода дозволить її застосувати. 

До слова, заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква сказав, скільки часу може зайняти повна деокупація України. За його словами, контрнаступальна кампанія не дасть швидких результатів.

Теги: Єнс Столтенберг контрнаступ війна

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