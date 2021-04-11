Стало відоме ім’я українського бійця, який загинув біля Золотого

Старшому солдату ЗСУ було 24 роки

Учора, 10 квітня, від пострілу зі стрілецької зброї смертельно поранили старшого солдата ЗСУ Андрія Теперика, якому було 24 роки.

Про це повідомили на сторінці 92-ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка.

«Вчора,10 квітня, об 11 годині вечора російські найманці вкотре «дотримувались режиму припинення вогню» і підступно вбили захисника України. Неподалік Золотого пострілом зі стрілецької зброї смертельно поранили старшого солдата Андрія Сергійовича Теперика. Йому було 24 роки…», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, по позиціях українських захисників протягом минулої доби, 10 квітня, на сході України збройні формування Російських окупантів 10 разів здійснили обстріли. Один захисник загинув, ще одного поранено.

Нагадаємо, у вівторок, 6 квітня, приблизно о 9:30 ранку солдат Стеблянко отримав не сумісні з життям поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої в районі села Степне Мар’їнського району. Максим був водієм військової вантажівки, а підрив стався, коли тентоване авто заїхало на мало вивчену ґрунтову дорогу. У машині перебували ще шість осіб, але вони під час розвороту вантажівки вийшли назовні і не постраждали.