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    Від підриву вантажівки під Степним загинув 23-річний солдат Максим Стеблянко

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    23-річний&nbsp;солдат Максим Стеблянко з Першої&nbsp;окремої танкової Сіверської бригади загинув 6 квітня&nbsp; - Від підриву вантажівки під Степним загинув 23-річний солдат Максим Стеблянко
    23-річний солдат Максим Стеблянко з Першої окремої танкової Сіверської бригади загинув 6 квітня 
    Фото: Перша окрема танкова Сіверська бригада

    Сумна звістка полетіла на Лебединщину Сумської області, звідки родом був загиблий герой

    Військові офіційно сповістили про особу загиблого 6 квітня внаслідок підриву на Донеччині. Це 23-річний солдат Максим Стеблянко з Першої окремої танкової Сіверської бригади.

    «З глибоким сумом повідомляємо, що ми втратили ще одного вірного сина та захисника України. Під час виконання бойового завдання в захисті суверенітету та територіальної цілісності України в районі операції Об’єднаних сил загинув солдат механізованого батальйону 1-ї окремої танкової Сіверської бригади Максим Стеблянко», – ідеться в повідомленні пресслужби.

    Зазначається, що у вівторок, 6 квітня, приблизно о 9:30 ранку солдат Стеблянко отримав не сумісні з життям поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої.

    Як раніше повідомляв пресцентр ОТУ «Схід», трагедія сталася в районі села Степне Мар’їнського району.

    Максим був водієм військової вантажівки Першої окремої танкової Сіверської бригади (в/ч А1815). Підрив стався, коли тентоване авто заїхало на мало вивчену ґрунтову дорогу. У машині перебували ще шість осіб, але вони під час розвороту вантажівки вийшли назовні і не постраждали.

    «Сумна звістка полетіла на Лебединщину Сумської області, звідки родом був загиблий герой. Максимові назавжди залишиться 23…» – ідеться в дописі на ФБ-сторінці бригади.

    Командування та особовий склад 1-ї окремої танкової Сіверської бригади висловлюють щире співчуття батькам, рідним та близьким загиблого героя Максима Стеблянка, розділяють їхнє горе.

    Стеблянко – четверта бойова втрата Збройних сил України на фронті з початку квітня 2021 року.

    3 квітня під Шумами на Донеччині підірвався сержант Сергій Сулима з 10-ї гірсько-штурмової бригади.

    5 квітня від кульового поранення поблизу Авдіївки на Донеччині загинув військовослужбовець 72 омбр солдат Владислав Мороз.

    5 квітня смертельне кульове поранення отримав молодший сержант Віктор Гелебрант із 92-ї окремої механізованої бригади.

    Крім того, 6 квітня під обстрілом у районі Невельського загинув ще один боєць ЗСУ.

    Теги: трагедія Росія бойовики на Донбасі ЗСУ війна вантажівки військові Операція Об’єднаних сил солдат
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