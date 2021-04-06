Від підриву вантажівки під Степним загинув 23-річний солдат Максим Стеблянко

Сумна звістка полетіла на Лебединщину Сумської області, звідки родом був загиблий герой

Військові офіційно сповістили про особу загиблого 6 квітня внаслідок підриву на Донеччині. Це 23-річний солдат Максим Стеблянко з Першої окремої танкової Сіверської бригади.

«З глибоким сумом повідомляємо, що ми втратили ще одного вірного сина та захисника України. Під час виконання бойового завдання в захисті суверенітету та територіальної цілісності України в районі операції Об’єднаних сил загинув солдат механізованого батальйону 1-ї окремої танкової Сіверської бригади Максим Стеблянко», – ідеться в повідомленні пресслужби.

Зазначається, що у вівторок, 6 квітня, приблизно о 9:30 ранку солдат Стеблянко отримав не сумісні з життям поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої.

Як раніше повідомляв пресцентр ОТУ «Схід», трагедія сталася в районі села Степне Мар’їнського району.

Максим був водієм військової вантажівки Першої окремої танкової Сіверської бригади (в/ч А1815). Підрив стався, коли тентоване авто заїхало на мало вивчену ґрунтову дорогу. У машині перебували ще шість осіб, але вони під час розвороту вантажівки вийшли назовні і не постраждали.

«Сумна звістка полетіла на Лебединщину Сумської області, звідки родом був загиблий герой. Максимові назавжди залишиться 23…» – ідеться в дописі на ФБ-сторінці бригади.

Командування та особовий склад 1-ї окремої танкової Сіверської бригади висловлюють щире співчуття батькам, рідним та близьким загиблого героя Максима Стеблянка, розділяють їхнє горе.

Стеблянко – четверта бойова втрата Збройних сил України на фронті з початку квітня 2021 року.

3 квітня під Шумами на Донеччині підірвався сержант Сергій Сулима з 10-ї гірсько-штурмової бригади.

5 квітня від кульового поранення поблизу Авдіївки на Донеччині загинув військовослужбовець 72 омбр солдат Владислав Мороз.

5 квітня смертельне кульове поранення отримав молодший сержант Віктор Гелебрант із 92-ї окремої механізованої бригади.

Крім того, 6 квітня під обстрілом у районі Невельського загинув ще один боєць ЗСУ.