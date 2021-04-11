Російські окупанти 10 разів порушили «режим тиші», загинув український боєць
На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь
Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ
У суботу, 10 квітня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції 9 разів, один військовослужбовець загинув, ще один був поранений.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Протягом минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил збройні формування РФ 10 разів порушили режим припинення вогню, з яких 9 обстрілів по позиціях українських захисників та 1 проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування.
Поблизу селища Золоте-3 у Луганській області противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок прицільного ворожого обстрілу зі стрілецької зброї один військовослужбовець зазнав поранення, не сумісні з життям.
Ще один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікарні. Стан здоров’я захисника – середнього ступеня важкості.
У штабі зазначили, що на обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.
При цьому від початку доби 11 квітня (станом на 7 годину ранку) обстрілів з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано не було.
Нагадаємо, на Донбасі, у суботу, 10 квітня, бойовики продовжують порушувати режим тиші та обстрілювати бійців Операції об’єднаних сил. Внаслідок обстрілів поранення отримав український військовослужбовець. Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.