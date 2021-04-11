У Збройних силах зафіксували 57 випадків коронавірусу

Всього за час пандемії одужало 20046 військових

Минулої доби через коронавірус померли два військовослужбовці

У Збройних Силах України зафіксовано 57 нових випадків захворювання на коронавірус та два летальних випадки від ускладнень викликаних Covid-19. Про це повідомляє пресслужба Командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10.00 11 квітня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 3 014 осіб. На жаль, у Збройних Силах України зареєстровано ще два летальних випадки від ускладнень викликаних гострою респіраторною хворобою Covid-19», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що »працівник ЗС України з 06.04.2021 перебував на стаціонарному лікуванні у ВМКЦ Північного регіону, а працівник ЗС України з 03.04.2021 перебував на стаціонарному лікуванні в Одеському обласному клінічному медичному центрі «Лікарня Водніков». Не зважаючи на проведену терапію 10.04.2021 стан їх здоров’я різко погіршився. Проведені реанімаційні заходи не мали успіху».

Всього за час пандемії одужало 20046 осіб, летальних випадків 70. На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 967 осіб.

За минулу добу зареєстровано 57 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 20 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 35163 особи отримали 1 дозу вакцини. З них 2830 медичних працівників.

За минулу добу проти Covid-19 щеплено 677 осіб.

Нагадаємо, за минулу добу, 10 квітня, в Україні зафіксовано 12112 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Минулої доби було госпіталізовано 4694 особи, від ускладнень хвороби померли 235 людей, одужали – 5034 особи.

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